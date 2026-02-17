AKTUELNO

Domaći

Koncert u čast Šabana Šaulića: Nermin Handžić rame uz rame s velikim zvezdama u Sava Centru, iz prvih redova ga bodre roditelji, Viki i Taške (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Danas, kada se navršava sedam godina od pogibije kralja narodne muzike Šabana Šaulića, u njegovu čast biće održan humanitarni koncert "Verujem u ljubav" u Plavoj dvorani Sava Centra u Beogradu.

Ovaj muzički spektakl za sve ljubitelje narodne muzike organizovan je od strane "Fondacije Šaban Šaulić" koja ima humanitarni cilj - pomoć i podrška mladim i talentovanim umetnicima.

Foto: Pink.rs

Među prvima su u Sava Centar stigli muzička zvezda i članica žirija "Pinkovih zvezda" Viki Miljković zajedno sa suprugom, kompozitorom Draganom Taškovićem Tašketom. Njih dvoje će večeras iz prvih redova bodriti mladog pevača Nermina Handžića, jednog od najtalentovanijih pevača mlađe generacije, koji će imati čast da Šabanove hitove zapeva na ovoj velelepnoj sceni. Tu su, očekivano, i Handžićevi roditelji, koji nisu krili sreću zbog naslednika.

Foto: Pink.rs

Svi su s osmehom na licu pozirali pred okupljenim pripadnicima sedme sile, a Nermin nije krio sreću što mu je ukazana čast da baš večeras peva Šabanove pesme.

Osim Handžića nastupaju i Emir Habibović, Snežana Đurišić, Beki Bekić, Ilda Šaulić, Marija Šerifović i Aleksandra Prijović u pratnji Šabanovog prijatelja i saradnika Aleksandra Sofronijevića i njegovog orkestra.

Sva sredstva od prodaje karata za ovaj koncert biće usmerena za školovanje i usavršavanje mladih i talentovanih umetnika.

Autor: D. T.

#Nermin Hadžić

#Sava Centar

#Šaban Šaulić

POVEZANE VESTI

Domaći

Ćale, i kada te nema, ti puniš dvorane: Ilda Šaulić nakon koncerta u čast njenog oca otkrila da joj je srce puno zbog jedne stvari (FOTO)

Domaći

Veliki koncert u čast Šabana Šaulića: Sećanje na kralja narodne muzike u Šapcu

Domaći

Marija Šerifović otkazala dolazak na koncert u čast Šabana Šaulića

Domaći

To čuvam i dan danas: Prija se prisetila Šabana Šaulića, otkrila kakav je poklon dobila od njega (VIDEO)

Domaći

Kralj folka živi kroz pesme: U Šapcu priređen spektakl u znak sećanja na Šabana Šaulića!

Domaći

Nadam se da gospodin negde gore sedi, uživa i gleda nas: Marija Šerifović emotivno o Šabanu Šauliću, pevačeva udovica joj u zagrljaju (VIDEO)