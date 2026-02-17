Koncert u čast Šabana Šaulića: Nermin Handžić rame uz rame s velikim zvezdama u Sava Centru, iz prvih redova ga bodre roditelji, Viki i Taške (VIDEO)

Danas, kada se navršava sedam godina od pogibije kralja narodne muzike Šabana Šaulića, u njegovu čast biće održan humanitarni koncert "Verujem u ljubav" u Plavoj dvorani Sava Centra u Beogradu.

Ovaj muzički spektakl za sve ljubitelje narodne muzike organizovan je od strane "Fondacije Šaban Šaulić" koja ima humanitarni cilj - pomoć i podrška mladim i talentovanim umetnicima.

Među prvima su u Sava Centar stigli muzička zvezda i članica žirija "Pinkovih zvezda" Viki Miljković zajedno sa suprugom, kompozitorom Draganom Taškovićem Tašketom. Njih dvoje će večeras iz prvih redova bodriti mladog pevača Nermina Handžića, jednog od najtalentovanijih pevača mlađe generacije, koji će imati čast da Šabanove hitove zapeva na ovoj velelepnoj sceni. Tu su, očekivano, i Handžićevi roditelji, koji nisu krili sreću zbog naslednika.

Svi su s osmehom na licu pozirali pred okupljenim pripadnicima sedme sile, a Nermin nije krio sreću što mu je ukazana čast da baš večeras peva Šabanove pesme.

Osim Handžića nastupaju i Emir Habibović, Snežana Đurišić, Beki Bekić, Ilda Šaulić, Marija Šerifović i Aleksandra Prijović u pratnji Šabanovog prijatelja i saradnika Aleksandra Sofronijevića i njegovog orkestra.

Sva sredstva od prodaje karata za ovaj koncert biće usmerena za školovanje i usavršavanje mladih i talentovanih umetnika.

Autor: D. T.