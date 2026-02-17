AKTUELNO

MUČILI GA U STANU ČETIRI SATA! Isplivali jezivi detalji napada na sina Snežane Đurišić!

Izvor: Telegraf/Pink.rs, Foto: Facebook.com/Pink.rs ||

On je sa telesnim povredama hitno hospitalizovan.

Muškarci Z.L. (53) i L.S. (26) lišeni su slobode zbog sumnje da su pretukli Marka Gvozdenovića, sina poznate pevačice Snežane Đurišić. Pored optužbi za nanošenje teških telesnih povreda, protiv njih je podneta i prijava za krivično delo zlostavljanje i mučenje

Foto: TV Pink Printscreen, Facebook.com/Privatna arhiva

Napad na Marka Gvozdenovića prijavljen je 15. februara. Nakon što ga je Z.L. pozvao u svoj stan, a Marko Gvozdenović otišao, navodno u nameri da reši nesuglasice, sukob je eskalirao, a, kako prenose domaći mediji, Z.L. I L.S. su sina pevačice u stanu na Vračaru tukli i držali zatvorenog četiri sata.

Z.L. je, kako se sumnja, pozvao Gvozdenovića da dođe kod njega, nakon čega ga je tukao. Njih dvojica poznaju se odranije, dok je pretučeni Marko Gvozdenović naveo da osumnjičenog L.S. ne poznaje.

Foto: TVPink Printscreen/Facebook printscreen

Njima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će da budu privedeni na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a nakon čega će se tužilaštvo detaljnije oglasiti.

