Špijunirao sam je dok se tušira! Naš poznati pevač POSMATRAO GOLU Čolinu devojku, pa pao i ZAVRŠIO U BOLNICI!

Bila je jedna od najpoželjnijih dama na našim prostorima.

Najveća balkanska muzička zvezda Zdravko Čolić već godinama je u srećnom braku sa suprugom Aleksandrom, ali o njegovim mladalačkim ljubavima nikad nije prestalo da se priča i nagađa.

Ipak, jedna njegova devojka bila je poznata širokim narodnim masama, to je bila Jasna Dulić, koja ga je pratila na nastupima sa grupom “Lokice”.

Oni su bili u vezi četiri godine, a za njihovu ljubav znali su Čolini najbolji prijatelji, među kojima je bio i Đorđe Novković, otac poznatog pevača Borisa Novkovića. Boris je tako svojevremeno ispričao da je pokušao da tadašnju Čolinu devojku vidi golu, zbog čega je pao i završio u bolnici.

- Jasna je bila lepa i zgodna devojka. Nikada lepšu nisam video od nje. Ja sam imao 12 godina. Jasna otišla da se istušira, a ja poludeo. Želeo sam da je vidim golu. I kradom sam se popeo na zidić kuće kako bih kroz mali prozor špijunirao i gledao kako se ona tušira. Tada sam pao, slomio ruku i završio u bolnici. Kasnije, kada su skontali kako sam slomio ruku, Čola se smejao, šta da kaže jednom klincu - ispričao je Boris.

