AKTUELNO

Domaći

Špijunirao sam je dok se tušira! Naš poznati pevač POSMATRAO GOLU Čolinu devojku, pa pao i ZAVRŠIO U BOLNICI!

Izvor: Najportal/Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Bila je jedna od najpoželjnijih dama na našim prostorima.

Najveća balkanska muzička zvezda Zdravko Čolić već godinama je u srećnom braku sa suprugom Aleksandrom, ali o njegovim mladalačkim ljubavima nikad nije prestalo da se priča i nagađa.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ipak, jedna njegova devojka bila je poznata širokim narodnim masama, to je bila Jasna Dulić, koja ga je pratila na nastupima sa grupom “Lokice”.

Oni su bili u vezi četiri godine, a za njihovu ljubav znali su Čolini najbolji prijatelji, među kojima je bio i Đorđe Novković, otac poznatog pevača Borisa Novkovića. Boris je tako svojevremeno ispričao da je pokušao da tadašnju Čolinu devojku vidi golu, zbog čega je pao i završio u bolnici.

Foto: Instagram.com/boris_novkovic

- Jasna je bila lepa i zgodna devojka. Nikada lepšu nisam video od nje. Ja sam imao 12 godina. Jasna otišla da se istušira, a ja poludeo. Želeo sam da je vidim golu. I kradom sam se popeo na zidić kuće kako bih kroz mali prozor špijunirao i gledao kako se ona tušira. Tada sam pao, slomio ruku i završio u bolnici. Kasnije, kada su skontali kako sam slomio ruku, Čola se smejao, šta da kaže jednom klincu - ispričao je Boris.

Autor: R.L.

#Boris Novković

#Zdravko Čolić

POVEZANE VESTI

Domaći

Za rijaliti zvezdom odlepio i Hju Hefner: Danas izgleda potpuno drugacije, a evo kakav je njen emotivni status!

Domaći

On je bio moja prva simpatija! Karleuša se tokom nastupa Nikole Aleksića setila koji pevač joj je na početku karijere oduzimao dah!

Domaći

Nećete verovati koliko godina ima Đorđe David! Jedan detalj o njegovom životu malo ko zna: Evo koji fakultet je završio naš roker (FOTO)

Domaći

Pričalo se da je miljenica Saše Popovića završila samo osnovnu školu! Evo šta se desilo sa voditeljkom koju je obožavala Srbija

Domaći

Počeli smo da se gušimo, bili smo zaključani: Zorica Brunclik progovorila o traumi iz detinjstva!

Domaći

Njen otac je promenio veru i oženio njenu majku, a familija nije htela da prihvati BRUKU: Ovo je žena koja je otkrila Novaka Đokovića, potomak je slav