AKTUELNO

Domaći

On je tako mali, najveći, a TI SI NAJJAČA! Milica Todorović dobila SNAŽNU PORUKU od poznate glumice, uputila joj veliku podršku!

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Znače joj reči podrške.

Milica Todorović je nedavno na svet donela sina Bogdana, a onda je otkrivena šokantna istina o ocu njenog deteta, kog je vešto krila devet meseci trudnoće.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

Supruga ovog čoveka oglasila se za Pink.rs i otkrila da je on oženjen sa njom već 19 godina, da imaju dvoje dece i da nikad nije planirao da se razvede.

Milica je zbog ovoga naišla na opštu osudu javnosti, jer je rodila dete oženjenom čoveku, ali bilo je i onih koji su joj uputili podršku.

Glumica Anja Mit, koja je takođe nedavno postala majka, poslala je Milici snažnu poruku putem društvenih mreža i to ispod Miličine objave sa sinom.

- Kako je on tako mali, najveći, a ti najjača! Sve drugo je tako malo i nevažno! Bog vas čuva - napisala je Anja Mit.

Foto: Instagram.com

Autor: R.L.

#Anja Mit

#Milica Todorović

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ti i tvoja bivša žena ste bili jedini koji ste me uzdigli: Sara vinula Boru u nebesa, otkrila šta je je učinio za nju što mu nikad neće zaboraviti (VI

Zadruga

Andrej pao u zaborav: Peja rešio da Eni da još jednu šansu, ona u sve umešala Zlatu! (VIDEO)

Politika

NE ZABORAVITE NA GRUMEN NAŠE ZEMLjE: Ministarka Đurđević Stamenkovski iz Rijada uputila snažnu poruku na Savindan!

Domaći

OGLASILA SE ANĐELA JOVANOVIĆ: Nakon što su joj kolege pružile VELIKU podršku ispred suda, uputila im SNAŽNU PORUKU! (FOTO)

Domaći

Milorad Dodik se oglasio povodom zdravstvenog stanja Halida Bešlića: Pevaču uputio moćnu poruku!

Domaći

NADAM SE DA... Šemsa Suljaković ZABRINUTA za Vesnu Zmijanac! Uputila prijateljici emotivne reči!