On je tako mali, najveći, a TI SI NAJJAČA! Milica Todorović dobila SNAŽNU PORUKU od poznate glumice, uputila joj veliku podršku!

Znače joj reči podrške.

Milica Todorović je nedavno na svet donela sina Bogdana, a onda je otkrivena šokantna istina o ocu njenog deteta, kog je vešto krila devet meseci trudnoće.

Supruga ovog čoveka oglasila se za Pink.rs i otkrila da je on oženjen sa njom već 19 godina, da imaju dvoje dece i da nikad nije planirao da se razvede.

Milica je zbog ovoga naišla na opštu osudu javnosti, jer je rodila dete oženjenom čoveku, ali bilo je i onih koji su joj uputili podršku.

Glumica Anja Mit, koja je takođe nedavno postala majka, poslala je Milici snažnu poruku putem društvenih mreža i to ispod Miličine objave sa sinom.

- Kako je on tako mali, najveći, a ti najjača! Sve drugo je tako malo i nevažno! Bog vas čuva - napisala je Anja Mit.

Autor: R.L.