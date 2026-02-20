Zbog teksta pesme u kojoj se LJUBAVNICA OBRAĆA ŽENI stopirana joj karijera! Ova pevačica je osamdesetih dobila JEZIVE ZABRANE zbog kontroverznog teksta koji je otpevala!

Danas je to postala sitnica.

Jasna Zlokić, čiji je glas bio sinonim za emociju, našla se u središtu nezapamćenog skandala osamdesetih godina zbog jedne pesme koja je odmah zabranjena.

Iako je njena karijera bila na vrhuncu, a hit "Skitnica" postao himna mnogih generacija, pevačica Jasna Zlokić doživela je udarac koji je umalo prekinuo njen muzički put. Pesma "Pismo", izvedena na festivalu u Splitu 1986. godine, izazvala je takvu kontroverzu da je godinama bila zabranjena na radio stanicama širom bivše Jugoslavije.

Iako umetnički vredna, pesma je postala epicentar skandala zbog svog provokativnog teksta.

Naime, tekst pesme je bio inspirisan ljubavnom aferom, a posebnu buru izazvala je činjenica da se u stihovima ljubavnica direktno obraća zakonitoj supruzi. Mediji su tada podigli veliku prašinu, a tadašnje društvene strukture i "veliki moralisti" smatrali su da nije zgodno da se o takvim temama javno peva.

Ono što je dodatno rasplamsalo skandal bile su glasine da je tekst pesme zapravo inspirisan stvarnom ljubavnom aferom koja je uključivala jednog poznatog političara i njegovu ljubavnicu.

Ova asocijacija izazvala je veliko negodovanje vlasti, koje su bile izuzetno osetljive na ovakve teme. Reakcija je bila brza i nemilosrdna — pesma je zabranjena na mnogim radio i TV stanicama i nije smela da se emituje sve do 1990. godine.

Iako Jasna nije bila direktno odgovorna za skandal, njeno ime je postalo neraskidivo povezano sa ovom kontroverzom. Zabrana je značajno uticala na tok njene karijere i dovela do njenog povlačenja sa scene u tom periodu, bacivši senku na njene dotadašnje uspehe.

Pevačica se svojevremeno osvrnula na ovaj težak period i objasnila šta se zapravo dogodilo sa spornom numerom.

- To je malo provokativna pesma i malo neobičnog teksta, ali vrlo životnog. Čula sam za tu priču da nije smela da se pušta na radiju. Možda su veliki moralisti smatrali da nije zgodno da se to peva – izjavila je Jasna o pesmi "Pismo".

Jasna Zlokić rođena je u Veloj Luci, istom mestu odakle potiče i legendarni Oliver Dragojević. Karijeru je započela još kao tinejdžerka, a 1974. godine osvojila je titulu Prvog glasa Dubrovnika. Tokom bogate karijere snimila je 20 albuma, a u Beogradu je dva puta (1984. i 1989. godine) proglašavana pevačicom godine. Njeni hitovi poput "Skitnice" i "Adio Bella" ostali su neizbrisiv deo regionalne muzičke baštine, uprkos skandalu koji je pretio da sve to ugrozi.

Autor: R.L.