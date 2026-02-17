AKTUELNO

Domaći

Tata je živeo za muziku i publiku! Ilda i Goca Šaulić na ivici suza na koncertu u Šabanovu čast: Ovo će postati tradicija

U Plavoj dvorani Sava Centra večeras se održava koncert "Verujem u ljubav" u čast kralja narodne muzike Šabana Šaulića, koji je pre tačno sedam godina tragično nastradao u Nemačkoj.

Iza svega stoji "Fondacija Šaban Šaulić", koja je odlučila da koncert ima humanitarni karakter, ali i da postane tradicija. Novac od prodatih ulaznica ide u fond iz kog će se finansirati i pomagati mladi talenti, a na crvenom tepihu zablistala je Šabanova udovica Goca Šaulić sa ćerkom Ildom, koja će večeras nastupiti na velelepnoj sceni.

- Ovo nije samo koncert, već veče ljubavi, sećanja i zahvalnosti. Tata je živeo za muziku i publiku, i verujemo da bi bio ponosan što se njegove pesme i dalje pevaju - poručila je Ilda.

- Želimo da svake godine, na ovaj datum, okupimo ljude koji su ga voleli i poštovali. To je najmanje što možemo da učinimo za njega i za publiku koja ga nikada neće zaboraviti - dodala je Gordana.

Ilda je večeras posebno emotivna, budući da će na koncertu posvećenom njenom pokojnom ocu otpevati neku od njegovih pesama, a na spisku izvođača našli su se i Nermin Handžić, Snežana Đurišić, Beki Bekić, Marija Šerifović i Aleksandra Prijović u pratnji Šabanovog prijatelja i saradnika Aleksandra Sofronijevića i njegovog orkestra.

