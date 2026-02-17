AKTUELNO

Domaći

Snežana Đurišić ne može da dođe sebi: Nakon što joj je sin brutalno prebijen otkazala nastup na koncert u Šabanovu čast

Izvor: Telegraf/Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ove vesti su je veoma potresle.

U organizaciji "Fondacija Šaban Šaulić", večeras se u Sava Centar održava humanitarni koncert u čast velikog muzičkog umetnika Šabana Šaulića.

Na ovoj posebnoj večeri, koja ima za cilj očuvanje tradicije i sećanja na Šabana Šaulića i njegovu muziku, trebalo je da nastupe: Nermin Handžić, Emir Habibović, Snežana Đurišić, Beki Bekić, Ilda Šaulić, Marija Šerifović i Aleksandra Prijović, u pratnji Aleksandar Sofronijević i njegovog orkestra.

Međutim, Snežana Đurišić je otkazala nastup, a umesto nje na scenu će izaći Saša Matić.

Foto: Facebook.com/Pink.rs

Snežana Đurišić doživela je veliki šok nakon što je njen sin Marko Gvozdenović brutalno pretučen u stanu na Vračaru i hitno prebačen u bolnicu.

Podsetimo, sin pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović, pretučen je 15. feburara. Gvozdenović je, nakon zadobijenih udaraca, hitno primljen u bolnicu sa teškim telesnim povredama. Lekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljeno rebro i brojne podlive na glavi i telu. Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem lečenju i opservaciji. Z. L. (53) i L. S. (26) uhapšeni su zbog prebijanja Marka Gvozdenovića, a osim krivične prijave za nanošenje teške telesne povrede, njima je pisana prijava i za krivično delo zlostavljanje i mučenje.

Foto: TV Pink Printscreen, Facebook.com/Privatna arhiva

Autor: R.L.

#Marko Gvozdenović

#Snežana Đurišić

