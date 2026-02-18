AKTUELNO

Domaći

Sećate li se Slobodana Barbike? Postao je Sanja i izgleda POTPUNO DRUGAČIJE! ŠOK FOTOGRAFIJE!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

I dalje privlači pažnju svojom pojavom.

Kada se davne 2003. godine pojavio na audiciji za nove pevačke nade, Slobodan Katanić Barbika ostao je upamćen, a narod je o njemu pričao mesecima.

Foto: TV Pink Printscreen

Mršava, vitka figura, duga kosa i karakteristična boja glasa muškarca svima još uvek ozdvanja u sećanju, ipak i tada je Slobodan imao drugačije želje i planove za sebe.

Danas se on predstavlja kao Sanja Katanić Barbika, a potpuno drugačije i izgleda.

Svetlija kosa, kompletna šminka i boje koje češće nosi nežniji pol, sada možemo videti i kod Sanje Barbike. Šta vi kažete na ovu promenu?

Autor: R.L.

