Bivša žena našeg pevača prvi put o traumama: Dugo sam ćutala o porodičnom nasilju

Foto: Instagram.com

Jovana Jocić poznata je u javnosti kao bivša žena Vladana Savića i nekadašnja devojka Saše Kovačevića. Ona je sada otkrila nepoznate detalje iz privatnog života.

Jovana Jocić je prvi put govorila o teškom periodu kada je bila žrtva porodičnog i vršnjačkog nasilja.

-Ćutala sam godinama - priznala je Jovana u "Podkastu u pidžamama" i otkrila kako je izgledao njen život kada je nakon odrastanja u Jagodini došla u Beograd gde je radila kao stjuardesa.

Ona je dodala i da noću nije mogla da spava zbog trauma koje je preživljavala.

Podsetimo, Jovana je nedavno bila u prvom redu na koncertu Vladana, frontmena "Magla benda.

Foto: Pink.rs, Instagram.com/jocic.jovana

- Naravno da sam uzbuđena, to je Anđin tata. Mi smo u kontaktu sve vreme, želim im da pokidaju. Anđa je preuzbuđena, sve vreme priča kako jedva čeka, možda će čak i zapevati sa tatom. Ostala sam u odličnim odnosima sa Anđinim bakom i dekom, zato što su uvek bili tu za nas i uvek ćemo biti tu jedni za druge. Mi imamo cilj da Anđa bude srećna - rekla je Jovana Jocić.

