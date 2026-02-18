AKTUELNO

Domaći

Bravo mali šampione, ta snaga se ne uči, već se NOSI U DUŠI! Hrabri Bogdan titulu posvetio POKOJNOJ MAJCI, odmah se oglasila Ceca i uputila mu ohrabrujuće reči

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, društvene mreže/privatna arhiva ||

Prepuno emocija!

Zlatni devetogodišnji dečak Bogdan Obradović osvojio je titulu prvaka Evrope među najboljim amaterskim borcima, na prvenstvu koje je održano u Beogradu, u organizaciji ADCC i nacionalnih selekcija.

Foto: Društvene mreže

Mladi borac je pokazao neverovatnu hrabrost i posvećenost, a svoj trijumf posvetio je majci koja je preminula 30. decembra 2025. godine. Tokom borbe, Bogdan je imao njen lik na majici, što je dirnulo publiku i oduševilo kako Srbiju i region, tako i ljubitelje sporta širom sveta.

Dirljiv prizor nije promakao ni Ceci Ražnatović, koja je na TikToku ostavila komentar na snimak gde Bogdan prima medalju, držeći je jednom rukom dok drugom pokazuje ka nebu.

- Zlatna medalja sija, ali još jače sija ljubav u tvom srcu. Bravo! Mali šampione, ta snaga se ne uči, ona se nosi u duši - napisala je Ceca na društvenim mrežama, a njegov otac zahvalio joj se na prelepim rečima.

Foto: Instagram.com

Autor: R.L.

#Bogdan Obradović

#Svetlana Ceca Ražnatović

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Bosanac ga poslao u baraž! Jovan Trojić napravio raskol u žiriju, Viki razočarana!

Pinkove Zvezde

Skinuo 25 kilograma! Robert Selinger posvetio pesmu POKOJNOJ MAJCI, Viki mu preprečila put do sledećeg kruga!

Zadruga

SVIĐA MU SE TEODORA! Otkriveno da je Filip procvetao otkako se vezao sa Delićevom! (VIDEO)

Domaći

POSVETIO PESMU POKOJNOJ MAJCI! Mirza Selimović ne može da dođe sebi zbog smrti majke, od nje se oprostio EMOTIVNIM REČIMA!

Domaći

MILICA TODOROVIĆ SE OGLASILA NAKON TUŽNE VESTI: Pevačica uputila reči podrške Gogi Sekulić (FOTO)

Zadruga

Dokazali da je se nisu odrekli! Majka se javno obratila Dragani Stojančević, suza suzu stiže (VIDEO)