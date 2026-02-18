Bravo mali šampione, ta snaga se ne uči, već se NOSI U DUŠI! Hrabri Bogdan titulu posvetio POKOJNOJ MAJCI, odmah se oglasila Ceca i uputila mu ohrabrujuće reči

Prepuno emocija!

Zlatni devetogodišnji dečak Bogdan Obradović osvojio je titulu prvaka Evrope među najboljim amaterskim borcima, na prvenstvu koje je održano u Beogradu, u organizaciji ADCC i nacionalnih selekcija.

Mladi borac je pokazao neverovatnu hrabrost i posvećenost, a svoj trijumf posvetio je majci koja je preminula 30. decembra 2025. godine. Tokom borbe, Bogdan je imao njen lik na majici, što je dirnulo publiku i oduševilo kako Srbiju i region, tako i ljubitelje sporta širom sveta.

Dirljiv prizor nije promakao ni Ceci Ražnatović, koja je na TikToku ostavila komentar na snimak gde Bogdan prima medalju, držeći je jednom rukom dok drugom pokazuje ka nebu.

- Zlatna medalja sija, ali još jače sija ljubav u tvom srcu. Bravo! Mali šampione, ta snaga se ne uči, ona se nosi u duši - napisala je Ceca na društvenim mrežama, a njegov otac zahvalio joj se na prelepim rečima.

Autor: R.L.