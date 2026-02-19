AKTUELNO

Domaći

Diplomirala ćerka Vesne Vukelić Vendi: Evo koji težak državni fakultet je završila

Izvor: pink.rs/ifformer.rs, Foto: Instagram.com ||

Nikoleta Banjac, ćerka pevačice Vesne Vukelić Vendi, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Vendi je Nikoletu dobila u braku sa bivšim fudbalerom Branimirom Banjcem, a ponos povodom ćerkinog uspeha nije krila.

Majka i ćerka pozirale su nasmejane zajedno, a Vendi je u ruci držala Nikoletinu diplomu.

- U ovim slikama sa dodele diploma stalo je sve - godine truda, podrške i ljubavi. Moja ćerka, moj najveći dar od Boga, na dodeli diploma. Mama zauvek ponosna - napisala je Vendi u opisu objave.

Objava je brzo privukla pažnju javnosti, a u komentarima su se nizale brojne čestitke.

Autor: D. T.

#Vesna Vukelić Vendi

