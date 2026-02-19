Diplomirala ćerka Vesne Vukelić Vendi: Evo koji težak državni fakultet je završila

Nikoleta Banjac, ćerka pevačice Vesne Vukelić Vendi, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Vendi je Nikoletu dobila u braku sa bivšim fudbalerom Branimirom Banjcem, a ponos povodom ćerkinog uspeha nije krila.
Majka i ćerka pozirale su nasmejane zajedno, a Vendi je u ruci držala Nikoletinu diplomu.
- U ovim slikama sa dodele diploma stalo je sve - godine truda, podrške i ljubavi. Moja ćerka, moj najveći dar od Boga, na dodeli diploma. Mama zauvek ponosna - napisala je Vendi u opisu objave.
Objava je brzo privukla pažnju javnosti, a u komentarima su se nizale brojne čestitke.
Autor: D. T.