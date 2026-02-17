Da budem druga Vanga! Izvorinku Milošević kolege izbegavaju zbog vlaške magije: Mnogi me se još uvek plaše!

Izvorinka Milošević pričala je u emisiji "Amidži šou" da se ljudi često plaše kada čuju da je iz vlaškog kraja.

- Meni su rekli: "Ti si iz tih istočnih krajeva, imaš nešto u sebi, tu magiju, otvori agenciju". Molim? Da budem druga Vanga, ja kažem ljudi nema toga, ne postoji ništa to - rekla je Izvorinka.

- Važi, ne postoji. Što niko ne pije kafu, plaše se ljudi, da ne ubaciš nešto, posle vozim u rikverc - pitao je Ognjen.

- Šalu na stranu, ne postoji u stvarnom svetu ne postoji moć vlaške magije, postoji samo verovanje, ako veruješ, postoji, ali u stvarnom životu nema, sigurno ja sam rođena tamo i znam - rekla je Izvorinka.

- A je l' biste znali da napravite neku magiju, iz šale, neki recept - pitao je Amidžić.

- Ne, ja se time ne bavim. Nemojte Ognjene, od mene će bežati ljudi... Plaše se još uvek, jeste, kažu: "Pazi, ona je opasna, ćuti, nikad se ne zna šta može iz rukava da izvuče", Bože me sačuvaj - zaključila je Izvorinka.

Autor: R.L.