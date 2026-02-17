Neću da me prave budalom! Nadica Ademov o skandalu za doček i odnosu sa Đanijem i Lazićem: Nisu me ispoštovali

Tekuća godina nije na najbolji način počela za našu folk pevačicu Nadicu Ademov, koja je u najluđoj noći izašla na binu i saopštila publici da neće nastupiti jer organizator dočeka nije ispoštovao dogovor, što je postalo viralno na društvenim mrežama, a u sve su umešane i njene kolege Darko Lazić i Radiša Trajković Đani.

I njih dvojica su, između ostalog, nastupili te večeri, a Nadica se pobunila jer nije želela da peva od tri do pet ujutro, zbog čega je odustala od nastupa. Sada je, gostujući u emisiji "Amidži šou" na TV Pink, otkrila u kakvom je odnosu sa kolegama Đanijem i Darkom.

- Mi smo u odličnim odnosima, sad su mi bili na promociji albuma. Ja sa njima nemam problem, kao što sam jednom i ispričala - počela je priču Nadica, koja je još jednom objasnila da je zamerke imala na račun organizatora nastupa, a ne na račun kolega.

- To se desilo sa strane organizatora, a ne pevača. Nisu ispoštovali dogovor i to je to, nisam želela da me neko pravi budalom. Izašla sam i rekla sam to što sam rekla, vidim da su me ljudi podržali - otkrila je Nadica i dodala:

- Nije se još rešilo, ali rešiće se - zaključila je ona.

Autor: D. T.