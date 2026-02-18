Nisam bila spremna: Dušica Jakovljević je imala samo 22 godine kada je dobila ponudu koja se ne odbija

Šok!

Poznata voditeljka Dušica Jakovljević otkrila je u emisiji "Amidži šou" da je svojevremeno odbila neverovatnu ponudu čuvene kompanije "Pjaže".

- Da možeš da putuješ kroz vreme, na koje dve stvari bi upozorila samu sebe - pitao je Ognjen.

- Upozorila bih samu sebe samo na jednu stvar, na samu sebe - navela je Dušica.

- Da li ima neki momenat u tvom životu za koji kažeš ne bih možda išla tim putem, uradila bih drugačije - pitao je Ognjen.

- Kad sam radila sa ljudima iz sveta marketinga na globalnom nivou, vlasnicima kompanija velikih, prihvatila bih poziv komanije Pjaže da budem jedini novinar na sajmu dragog kamenja zatvorenog tipa u Ženevi. Imala sam 22 godine. Imala sam 21, 22 godine, i trebalo je da putujem sama, dobila sam zvanični poziv od te kuće, zbog poverljivosti podataka trebalo je i njihova ekipa da ide, ali ja nisam bila spremna. Rekla sam mami i tati: "Nagledaću se ja i Ženeve, ali šta ću ako mene tamo neko pozove na večeru, kako da se ponašam". Ali danas bih to prihvatila. Možda danas ne bih imala Ognjena i Anđelu, a ovako sam stvarno išla korak po korak - rekla je Dušica.

Autor: R.L.