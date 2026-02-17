Čuo sam to što me je preskočilo na trendingu: Sloba Radanović žestoko o Desingerici, treper mu neće ostati dužan

AKTUELNO

Popularni folk pevač Sloba Radanović u više navrata se u javnosti negativno izražavao o liku i delu kontroverznog trepera Dragomira Despića Desingerice, a sada je iznenadio sve kada je njega birao pre nego nekada voljenu koleginicu sa kojom je snimio duet.

Naime, Radanović je gostovao u emisiji "Amidži šou", a pitanje voditelja ga je prilično nasmejalo.

- Da možeš da biraš, još jedan duet sa Darom Bubamarom ili sa Desingericom? - pitao je Amidžić, a Slobi je ovaj put izbor bio lak.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sa Desingericom, stvarno. Ne znam na šta bi to ličilo, ali veća je tu poenta da više ne bih sa Darom - rekao je Sloba, koji je ranije tvrdio da sa Despićem nikada ne bi zapevao u duetu.

- Nisam slušao taj opus, ali znam da ima ona pesma "Čokolada" i ovo novo sam čuo, što me je preskočilo na trendingu - našalio se Radanović.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, Despić je svojevremeno odgovarao na Radanovićeve prozivke i priznao da li bi snimio duet s njim.

- Ne znam, videćemo. Nisam ja još krenuo da slušam njegovu muziku, znam da on moju jeste, pa ćemo da videti, nešto ćemo napraviti - rekao je kroz smeh reper.

- Takav je posao, nemam ništa protiv njega, ni svih drugih pevača, ali krvari baja. Možda oni misle da nije fer što smo mi u prvom planu, ali to publika odlučuje - rekao je Desingerica jednom prilikom.

