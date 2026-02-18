AKTUELNO

Domaći

Bazen, džakuzi, lift! Zavirite u luks vilu Slobe Radanovića: Raskoš na četiri nivoa ima pogled na Dunav, ali i posebnu prostoriju samo za obuću (VIDEO)

Popularni folk pevač Sloba Radanović sa suprugom Jelenom i troje dece živi u raskošnoj, prostranoj vili u beogradskom naselju Višnjička banja, a sada su u njegov privatni prostor zavirile kamere emisije "Amidži šou".

Ognjena Amidžića je kroz velelepnu vilu sprovela Slobina supruga Jelena, te objasnila da radovi još uvek traju.

U podrumu kuće biće Slobin muzički studio sa prostranom dnevnom sobom, dok im se u prizemlju nalazi ogromna dnevna soba, kao i kuhinja. Svuda dominira, kako je Jelena rekla, boho-planinski stil, a ikone su na sve strane.

Jedan sprat rezervisan je samo za Slobu i Jelenu, gde imaju poseban garderober, ali i prostoriju samo za cipele. Čekaju, takođe, da stigne džakuzi, samo za njih.

Svako dete ima svoju sobu, koje se nalaze na odvojenom spratu, a "glavna zvezda" prelepog dvorišta jeste bazen.

