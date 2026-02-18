Prošla sam pakao sa njim! Jelena iskreno o počecima veze sa Slobom Radanovićem: Imala sam anksioznost, nisam verovala da postoje takvi ludaci (VIDEO)

Popularni pevač Sloba Radanović je, posle javne preljube u prvoj sezoni "Zadruge" i kraha braka sa Kijom Kockar, sreću našao kraj Jelene koju je oženio i sa njom dobio sina. Ne krije da mu je Jelena najveća podrška u životu, a ona je sada u voditelju Ognjenu Amidžiću otvorila dušu o životu sa pevačem.

U razgovoru sa voditeljem Jelena je odgovorila na pitanje ko je glavni u kući.

- Mislim da sam ja. Volela bih da mogu da prebacim sve obaveze i odluke na nekog, možda sam malo više ja glavna - priznala je Jelena, pa dodala:

- Sve su žene glavne u kući, samo što se negde priča, a negde ne - rekla je ona kroz smeh.

Na pitanje koliko ima uticaja i na Slobinu muzičku karijeru, priznala je:

- U početku sam spontano sugerisala, a sada mi kaže:"Preslušaj ove pesme i javi mi šta da probam". Ne žalim se, zabavno mi je, umetnost i muzika je... - iskrena je bila Jelena.

Ognjen se osvrnuo i na težak period kroz koji su prošli na samom početku njihove ljubavne veze, kada su na njihov račun brojni korisnici društvenih mreža ostavljali užasne komentare.

- To je bio pakao, majke mi. Ja nisam mogla da verujem da postoje takvi ludaci, užasno mi je bilo, ali je kratko trajalo. Sloba mi je dosta pomogao, objasnio da to nije prosečan stanovnik Srbije, nego tamo neki ljudi specifični, koji su to gledali i to doživljavaju na svoj način - prisetila se Jelena i otkrila koliko joj je tada bilo teško.

- Bukvalno anksioznost, ne mogu da odem do prodavnice. Zamišljam da niko ništa ne radi, samo sede i gledaju:"Evo je ova iz novina", a ustvari ljude boli uvo za tebe.

Budući da žive sa troje dece, Ognjen je upitao kako se snalaze.

- Kako možeš s troje dece? Ne znam, ne znam za drugačije. Tako mi je kako mi je, funkcionišemo kako treba. On je upao u moju priču - rekla je Jelena.

Na pitanje čime ju je Radanović privukao, prisetila se:

- Svideo mi se fizički, kao lutka je, totalno je moj tip muškarca. Emotivan je Sloba, nežan. Ekstremno poštuje žene, svoju majku, mene... Svideo mi se još tada. Kada sam ga upoznala, desilo se neko ludilo, ta cela noć... - rekla je Jelena za Pink i dodala:

- Mislim da smo totalno različiti, da smo dva sveta. Ima mirniju energiju, nije energičan, ali je temperamentniji od mene. Iznerviraće se u saobraćaju, zbog nekih natpisa, a ja ću pustiti muziku, mene to ne pogađa.

Autor: D. T.