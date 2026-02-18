Zajedno bih sa Jelenom otišao kod Lune Đogani! Sloba šokirao priznanjem, a ovo mu je reakcija na DREG IME koje je dobio od Harem Girls

Popularni pevač Sloba Radanović odgovarao je u emisiji "Amidži šou" na Pinku na škakljiva pitanja koja su mu postavljali korisnici Instagrama, te je progovorio o sukobu sa članicama grupe Harem Girls, ali i o bivšoj devojci Luni Đogani.

- Kako komentarišeš ovogodišnju pesmu Harem Girls i nadimak Lefterija koji su ti dale? - glasilo je prvo pitanje, a Sloba je, iznenađujuće, imao pomirljiv odgovor.

- Pesmu nisam čuo, ali elefterius jeste sloboda na grčkom. To je samo jedan kompliment, hvala im na tome - rekao je Sloba, koji je priznao da nema ambicije da predstavlja Srbiju na Evroviziji.

- U ovom današnjem nekom obliku, ne stvarno. Da je Evrovizija nešto što je bilo pre 15-20 godina, pa i 'ajde. Sada se sve tretira više nego sama pesma, koja padne u senku - rekao je Radanović.

- Kada bi morao da biraš da gostuješ ti kod Lune u podkastu ili da pošalješ Jelenu kao gošću? - zanimalo je gledaoce, a Sloba je kroz osmeh priznao:

- Zajedno bismo otišli - našalio se pevač.

Autor: pink.rs