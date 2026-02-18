AKTUELNO

Domaći

Zajedno bih sa Jelenom otišao kod Lune Đogani! Sloba šokirao priznanjem, a ovo mu je reakcija na DREG IME koje je dobio od Harem Girls

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Popularni pevač Sloba Radanović odgovarao je u emisiji "Amidži šou" na Pinku na škakljiva pitanja koja su mu postavljali korisnici Instagrama, te je progovorio o sukobu sa članicama grupe Harem Girls, ali i o bivšoj devojci Luni Đogani.

- Kako komentarišeš ovogodišnju pesmu Harem Girls i nadimak Lefterija koji su ti dale? - glasilo je prvo pitanje, a Sloba je, iznenađujuće, imao pomirljiv odgovor.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, TV Pink Printscreen

- Pesmu nisam čuo, ali elefterius jeste sloboda na grčkom. To je samo jedan kompliment, hvala im na tome - rekao je Sloba, koji je priznao da nema ambicije da predstavlja Srbiju na Evroviziji.

- U ovom današnjem nekom obliku, ne stvarno. Da je Evrovizija nešto što je bilo pre 15-20 godina, pa i 'ajde. Sada se sve tretira više nego sama pesma, koja padne u senku - rekao je Radanović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kada bi morao da biraš da gostuješ ti kod Lune u podkastu ili da pošalješ Jelenu kao gošću? - zanimalo je gledaoce, a Sloba je kroz osmeh priznao:

- Zajedno bismo otišli - našalio se pevač.

pročitajte još

Bazen, džakuzi, lift! Zavirite u luks vilu Slobe Radanovića: Raskoš na četiri nivoa ima pogled na Dunav, ali i posebnu prostoriju samo za obuću (VIDEO

Autor: pink.rs

#Sloba Radanović

POVEZANE VESTI

Domaći

Asmin birao između Stanije i ćerke Nore: Odgovor izazvao muk u studiju, pa priznao da li bi pre njen oproštaj ili vezu s Majom (VIDEO)

Domaći

Prihvatila su me Čedina deca! Aca Kos iskreno o životu sa Jovanovićem: Znam mu šifru od telefona, a kad vidim nešto što mi se ne sviđa...

Domaći

Pristaje mu ime Lefterija: Harem Girls dodelile dreg ime Slobi Radanoviću, a ovako su nazvale Veljka Ražnatovića i Mirka Šijana

Domaći

Konačno! Filip Đukić otkrio sa kim će u Eliti ući u vezu, čak i tačan datum: Boginja na aparatima! (VIDEO)

Domaći

Znam da Sloba zna... Luna Đogani odgovorila Radanoviću, posle ovih reči više ništa neće biti isto

Domaći

IMAO SAM ROMANSU SA TOM OSOBOM! Kasper prvi put o vezi sa bivšom učesnicom Zadruge: Evo šta je rekao na pomen Dragane Spasojević