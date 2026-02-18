Volela bih da pitam tog monstruma... Šokiraće vas s kim Dušica Jakovljević priželjkuje intervju, a evo šta kaže o svađi s Darkom Tanasijevićem

Popularna voditeljka TV Pink Dušica Jakovljević gostovala je u emisiji kolege Ognjena Amidžića "Amidži šou", gde je dala iskrene odgovore na škakljiva pitanja korisnika Instagrama.

Na pitanje sa kojim domaćim i kojim inostranim sagovornikom priželjkuje intervju u svojoj novinarskoj karijeri, Dušica se prisetila jedne objave na Tviteru i jasno dala odgovor.

- Sećam se kada je Ivan Kleut tvitovao pre nekoliko godina:"Dušica Jakovljević treba da vodi sledeći intervju sa predsednikom Vučićem", znaš da mi to stvarno jeste želja, to bih volela - priznala je voditeljka i dodala:

- Bombardovani smo na društvenim mrežama onim što se dešavalo u Americi, Epstajn i cela priča... Ako nije taj Epstajn mrtav, volela bih sa tim monstrumom da uradim intervju. Zamisli ti da je živ i da ga pitaš... - šokirana je bila voditeljka.

- Zbog čega je došlo do zahlađenja odnosa i privatnih druženja sa Darkom Tanasijevićem, kako je on to izjavio? - glasilo je jedno od pitanja, a Jakovljevićeva je priznala da sa Tanasijevićem gaji kolegijalne odnose.

- Ne samo sa Darkom. Mislim da, kada je reč o poslovnim odnosima, osim kada je reč o dugogodišnjim poznanstvima i prijateljstvima kao što je moje sa Ognjenom, da je najbolje za sve da ipak budemo kolege kada smo na poslu i to je to. Kada se meša privatno i poslovno... - objasnila je ona.

Nije se libila da prizna koji joj je najpoželjniji muškarac sa domaće javne scene.

- Uvek imam spreman odgovor na to pitanje. Volim ljude koji imaju to muško izvorno u sebi, to je moj dugogodišnji drug Vuk Kostić - priznala je ona.

Autor: pink.rs