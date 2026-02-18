Goga Gačić priznala zbog čega posle razvoda živi sa roditeljima bivšeg muža

Razvod pevačkog para Goge i Marka Gačića obeležio je početak 2026. godine, a detalje kraha braka nisu želeli da iznose u javnost, već su se tada oglasili zajedničkim saopštenje.

Goga je gostovala u emisiji "Amidži šou" na Pinku, gde je odgovarala na pitanja korisnika Instagrama, a sva su se mahom ticala upravo razvoda.

- Da li smatraš da je greška što si zbog braka zapostavila karijeru? - glasilo je prvo pitanje.

- Ne, nikako. To nije bila moja greška, naprotiv. Imam dvoje predivne, zlatne dece, tako da... Ne kajem se - otkrila je Goga, pa potvrdila da i dalje živi sa roditeljima bivšeg muža.

- Tačno je. Ja sam kod njih kući. To su i moji roditelji, moji drugi roditelji, koje takođe oslovljavam sa mama i tata. Tu sam u kući, pružaju mi veliku podršku, veliku ljubav meni i mojoj deci.

- Da li te je tvoja kuma Tamara Milutinović odgovarala od ideje da se razvedeš ili ti je bila podrška u toj odluci? - glasilo je naredno pitanje, na koje je Goga odgovorila:

- Tamara je meni uvek i za sve bila podrška - priznala je ona.

