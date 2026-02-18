AKTUELNO

Teška saobraćajka srpskog jutjubera: Potpuno uništen skupoceni BMW

Poznati jutjuber Bojan Simonović, zvani Simi, imao je rano jutros oko 4 sata tešku saobraćajnu nesreću u Novom Sadu.

Saobraćajna nesreća dogodila se u Bulevaru oslobođenja, kada je, kako se sumnja, izgubio kontrolu nad BMW M4 CS, čija je vrednost oko 200.000 evra.

Automobila je smrskan od siline udarca, delovi su rasuti po kolovozu, a prizor svedoči o ozbiljnosti incidenta koji se dogodio u ranim jutarnjim časovima.

Kako mediji nezvanično prenose, Simi je nakon gubitka kontrole udario u parkirana vozila koja su se nalazila u ulici.

Srećom, u ovoj saobraćajnoj nesreći nije bilo povređenih. Iako je materijalna šteta ogromna, a automobil gotovo neprepoznatljiv, niko nije stradao.

