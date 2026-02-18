Sina Snežane Đurišić namamili u stan na piće, pa unakazili: Komšija ga zverski mučio, a ova žena mu je spasila život

Marko Gvozdenović, sin folk zvezde Snežane Đurišić, oporavlja se od teških povreda zadobijenih u stanu na Vračaru 15. februara, dok su dvojica napadača iza rešetaka, a ovo su svi detalji drame koja je trajala puna četiri sata.

Agonija je počela pozivom koji je delovao dobronamerno. Komšija Z.L. (53), kojeg Marko od ranije poznaje, pozvao ga je u svoj stan kako bi uz piće izgladili odnose i rešili ranije nesuglasice. Gvozdenović je, ne sluteći šta mu se sprema, otišao na dogovoreno mesto verujući da ide na pomirenje.

Umesto razgovora, u stanu ga je sačekala zamka. Verbalna rasprava munjevitom brzinom prerasla je u fizički obračun. Pored komšije Z.L., u stanu je bio i mlađi saučesnik L.S. (26), kojeg žrtva nije poznavala. Oni su Gvozdenovića tukli, zlostavljali i držali zatočenog puna četiri sata. Tokom ovog iživljavanja, sin pevačice zadobio je stravične povrede.

Ključnu ulogu u spasavanju odigrala je Markova bivša supruga. Ona je ušla u stan i zatekla ga u teškom stanju. Shvativši ozbiljnost situacije, hitno je alarmirala policiju i Hitnu pomoć. Prema navodima, njena brza reakcija verovatno je sprečila tragične posledice, jer je Marko odmah prevezen na odeljenje hirurgije.

Marko Gvozdenović je u bolnicu primljen svestan, ali u bolovima. Lekari su konstatovali teške telesne povrede:

• Prelom više rebara

• Brojne hematome i razderotine na glavi

• Povrede grudnog koša

• Oguljotine po laktovima i modrice po telu.

Prvo osnovno javno tužilaštvo reagovalo je brzo. Uhapšeni su Z.L. (53) i L.S. (2000) i određeno im je zadržavanje do 48 sati. Oni se ne terete samo za nanošenje teških telesnih povreda, već je protiv njih podneta prijava i za krivično delo zlostavljanje i mučenje.

Pevačica Snežana Đurišić, iako godinama u zategnutim odnosima sa sinom, odlučila je da javno govori. Ona će se obratiti medijima u petak, 20. februara u MTS dvorani. Iako je povod njen koncert, potvrđeno je da će govoriti o nemilom događaju.

Autor: D. T.