Branka Sovrlić zbog jedne namirnice završila u bolnici: Teška agonija folk pevačice

Pevačica Branka Sovrlić opisala je neverovatnu situaciju koja joj se desila kada je konzumirala čia semenke. Mediji su pitali pevačicu šta voli da sprema kod kuće i da li uopšte sprema, a Branka je osim što je govorila šta voli da sprema, prisetila se i situacije koja se nedavno desila.

Konzumirajući jednu od najzdravijih namirnica, pevačica je nakon toga završila u bolnici.

- Iako imam restoran vrlo često kuvam kod kuće - započela je Branka pa nastavila:

- Savetujem svima da jedu ono što su nam i bake spremale i jele, a ne da izmišljamo vruću vodu. Nedavno sam završila u bolnici zbog čia semenki. Svi su znali da sam u bolnici ali nisu znali šta je razlog. Jela sam ih tako, a nisam ih potopila pa su mi se zelepile za creva. I eto, ne preporučujem nikom da to jede, ni slučajno - rekla je pevačica.

Autor: D. T.