Oni su nebitni, važno je da što više žena dođe do poroda: Zejnina izjava o muškarcima izazvala haos na mrežama

Zejna Murkić trenutno je u obavezama oko prirpema za polufinale PZE. Pevačica je govorila o planovima, ali i gorućim temama u medijima poslednjih nekoliko dana. Murkićeva je prokomentarisala porođaj Milice Todorović i njenog oženjenog partnera i to bez dlake na jeziku.

Smatra da muškarac u ovoj priči nije bitan.

- Jedan novi život je rođen i da muškarci nisu bitni u tome. Bitno je da što više žena dođe do poroda. Trenutno tehnologija nije napredovala da možemo bez njih. To je potpuno nebitno, nisam ni ja tebe pitala da li si ovde došla taksijem, autobusom, nevažno je bitno je da si tu i da si srećna. Da dođe do tog momenta da dobije dete, što čini njeno zdravlje boljim. Ne bih njenu sreću i borbu svela na muškarca. Već na sreću tog deteta i njenu. Da Milica možda konačno ispuni tu prazninu u srcu koju svaka žena oseća ako želi dete, a dugo ne dolazi do toga. Čestitala bih Milici i rekla da je predivna i da će joj život biti samo lepši i lepši - rekla je Zejna za Blic.

Na pitanje o svom ljubavnom životu rekla je:

- Ne znam, jer nisam srela nikoga ko bi mogao da liči na to što treba da bude. Ljudi treba da budu to što jesu, ti treba da klikneš. Želim da nađem svog istomišljenika. Nervira me kad ljudi kažu “suprotnosti se privlače”. Ne, to je tiganj u glavu. To je možda s*ksi u početku, posle je katastrofa. Nađi nekoga ko je tvoj, iskren, prijatelj. Tako da bih ja u tom nekom svom našla istomišljenika, isti koeficijent inteligencije, hvala, isti koeficijent emocionalne inteligencije, hvala, isti ukus, da ne bi morala da ga oblačim, presvlačim, kao i on mene. Da voli da kuva i da plače, to mi je okej i muževno. Takođe volela bih da se grozi na stvari na koje se groze i žene, da bez obzira da na pol i godine mislimo isto kao ljudi - rekla je ona.

- Muškarci koji traže majke u ženama treba da ostanu kod majke i da se ne žene. Svako treba da bude dostojanstven. Skoro su bile neke priče: “Dosadilo je čovek u da kuva i čisti, pa se oženio”. Postoje čistačice, čistači. Mnogo tih vrednosti treba da se promeni i da se promeni princip i način gledanja na stvari. Da se konačno, edukujemo, napredujemo i time ćemo sprečiti maltretiranje žena, i nasilje u porodici.

