AKTUELNO

Domaći

Pogledajte fotku koju je jutjuber okačio pre udesa: Poručivali litre alkohola, a onda je slupao skupoceni BMW (FOTO)

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com ||

Jutjuber Bojan Simonović, poznatiji na društvenim mrežama kao Simi, priveden je nakon saobraćajne nezgode, a na internetu se u međuvremenu pojavila fotografija iz noćnog provoda koja je, prema navodima, nastala neposredno pre incidenta.

Naime, on je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj je u društvu prijatelja. Na stolu ispred njih nalaze se čaše i flaše pića, što je dodatno podgrejalo spekulacije o događajima koji su usledili iste noći.

Foto: Instagram.com

Prema pisanju medija, nezgoda se dogodila u ranim jutarnjim satima, nakon čega je intervenisala policija. Jutjuber je podvrgnut alkotestiranju, koje je, kako se navodi, pokazalo 1,6 promila alkohola u krvi. Nakon toga je priveden i zadržan radi daljeg postupanja.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu materijalne štete, ali na sreću nije bilo povređenih. 

Povodom privođenja jutjubera Bojana Simonovića Simija oglasio se i poznati novosadski advokat Radomir Munižaba koji zastupa Simija, a koji je za "Blic" potvrdio da je jutjuber učestvovao u saobraćajnoj nesreći.

Foto: Instagram/ns_kriticni_vozaci

- Na svu sreću nema stradalih i povređenih lica, s tim što je nastala velika materijalna šteta, s obzirom da se radi o skupocenom i retkom modelu BMW M4. Gospodina Simonovića su priveli policijski službenici, te se on sada nalazi u policijskom zadržavanju, te očekujem da će on u toku dana biti na slobodi - navodi Munižaba.

Autor: D. T.

#Bojan Simonović

#Jutjuber

#Novi Sad

#Saobraćajna nesreća

POVEZANE VESTI

Domaći

Teška saobraćajka srpskog jutjubera: Potpuno uništen skupoceni BMW

Domaći

Uhapšen jutjuber koji je izazvao tešku saobraćajku: Vozio pijan, evo šta kaže advokat

Domaći

Ko je jutjuber Simi koji je BMW od 200.000 evra zakucao u parkirana kola?! O njegovoj avanturi pisao je region, delio besplatan hleb u gradu...

Domaći

PRVA FOTKA KRISTINE I KIRILA! Mama blista od sreće pored svog sina, NE SKIDA osmeh s lica! (FOTO)

Hronika

ISPLIVALA EKSKLUZIVNA FOTOGRAFIJA IZ 90-ih: Giška u trenerci pozirao pored automobila - OVAKVOG GA DO SADA NISTE VIDELI!

Društvo

Oblak podelio Srem na dva dela! Ljudi kažu da nikad to nisu videli - evo o kojoj je pojavi reč (FOTO)