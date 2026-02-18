Andrija Milošević žrtva velike prevare: Hitno se oglasio i upozorio javnost

Igra "Chicken Road" smatra se visokorizičnom prevarom, posebno verzije koje se agresivno reklamiraju na društvenim mrežama. Glumac Andrija Milošević se tim povodom oglasio i otkrio da se njegov lik koristi za promociju.

Andrija je apelovao da svi obrate pažnju.

- Chiken road je prevara. Koriste moj lik za promociju, a ja nemam nikakve veze sa tim. Molim vas obratite pažnju - napisao je Andrija.

Glumac Andrija Milošević oglasio se nedavno na društvenim mrežama i obavestio javnost da je njegov lik iskorišćen u svrhu reklame bez njegove dozvole.

Naime, Andrija je tada otkrio da je angažovao advokata za ovaj slučaj i nada se da će tome da stane na put.

- Još jednom da objavim da se koristi AI moj lik za nekakvu kokošku koja donosi pare, ne nasedajte. Nemam veze sa tim. To je klasična prevara, pokušavam preko advokata da stanem na kraj toj pošasti. Već skoro tri godine ne reklamiram igre na sreću niti nameravam. Delite ovo da vidi što više ljudi, zahvaljujem - napisao je Andrija.

Autor: D. T.