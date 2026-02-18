AKTUELNO

Boba Živojinović stigao na sahranu Tatjane Ječmenice: U rukama venac od belih ruža, a na njemu napisane dirljive reči (VIDEO)

Bivša reprezentativka Srbije u tenisu, Tatjana Ječmenica, na večni počinak će biti ispraćena na Gradskom groblju u Novom Sadu 18. februara u 15 časova, a nakon komemoracije koja je jutros održana u zgradi Skupštine Vojvodine uz prisustvo porodice, prijatelja i sportskih zvaničnika.

Među prvima na sahranu je stigla Tatjanina najbolja drugarica, Dragana Bekvalac, dok je ubrzo za njom došao i nekadašnji teniser Boba Živojinović.

U crnini i vidno utučen, Živojinović se jedva kretao ka kapeli. U rukama je nosio ogroman venac sa belim ružama, na kojem je pisalo:

- Poslednji pozdrav Taši od porodice Živojinović.

Podsetimo, Srbiju je protekle nedelje potresla vest o tragičnoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je život izgubila proslavljena teniserka i bivša selektorka FED kup reprezentacije Srbije Tatjana Ječmenica, a njen suprug Darko Jevtić zadobio teške telesne povrede.

Jevtić je posle intervencije spasilačke ekipe i hitne pomoći prevezen u bolnicu, gde su se lekari borili za njegov život. Posle intervencije bio je u "šok sobi", a kako je Telegraf.rs objavio 17. februara, trenutno diše samostalno.

Jevtić je zadobio teške povrede, posle intervencije lekara bio je na aparatu za disanje i u indukovanoj komi. Njegova trenutna situacija ukazuje da se stanje popravlja.

Tatjana Ječmenica ostavila je dubok trag u srpskom sportu, kako kao teniserka, tako i kao selektorka, a njena iznenadna smrt potresla je čitavu sportsku zajednicu.

Darko Jevtić je dugogodišnji direktor Rukometnog kluba Vojvodina, u kojem je od 1993. godine i proveo je u klubu 33 godine! On je bio i na funkciji trenera, kasnije i direktora, gde je do danas, a za to vreme je osvojio neverovatnih 37 trofeja.

Od Vojvodine je napravio giganta i najuspešniji klub u Srbiji, koji je bio relevantan faktor i na evropskom nivou, dok je u Srbiji dominirao godinama unazad, sve dok Partizan prošle sezone nije prekinuo dominaciju i osvojio titulu.

POSLEDNJI POZDRAV TAŠI! TUGA NA GROBLJU U NOVOM SADU: Porodica i prijatelji ispraćaju Ječmenicu na večni počinak (FOTO +VIDEO)

Autor: Marija Radić

