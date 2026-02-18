Nataša Bekvalac skrhana bolom: Stigla na sahranu Tanje Ječmenice (VIDEO)

Ožalošćena porodica, mnogobrojni prijatelji i poštovaoci njene sportske karijere danas na večni počinak na Gradskom groblju u Novom Sadu ispraćaju Tatjanu Ječmenicu, bivšu reprezentativku Srbije u tenisu.

Jutros je održan komemorativni skup u zgradi Skupštine Vojvodine uz prisustvo porodice, prijatelja i sportskih zvaničnika, a među prvima je na sahranu stigla Dragana Bekvalac, jedna od Tatjaninih najbližih prijateljica.

Ubrzo nakon nje, na groblje su stigle i njene dve mlađe sestre - pop zvezda Nataša Bekvalac i dizajnerka Kristina Bekvalac, koje su s velikom tugom primile vest o Tatjaninoj pogibiji.

Bekvalčeve su bile u crnini, vidno slomljene i utučene zbog iznenadne, prerane smrti Ječmenice.

Podsetimo, u saobraćjnoj nesreći Tatjana je poginula na licu mesta, dok je njen suprug Darko Jevtić zadobio teške telesne povrede. On je boravio u "šok sobi", lekari su mu se borili za život, a od juče, kako su mediji objavili, diše samostalno.

Autor: D. T.