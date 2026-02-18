VIŠE IH PALE USTA I GRUDI OD JEDNE ŠERPE! Naša pevačica nesrećna u ljubavi: Tražim muškarca s kojim mogu da slavim slavu!

Dragica Zlatić jedna je od retkih javnih ličnosti koja ume i voli da se dohvati metle, sekire i raznih kućnih poslova.

Iako je prava domaćica i ništa joj nije strano, Dragica je i dalje sama, a partnera ni na vidiku. Zlatićeva je nedavno govorila o pravim merama vrednosti i priznala šta želi od muškarca.

- Kada odem u Čačak odmah se dohvatim metle i motike, kosim travu, cepam drva, ložim vatru - govorila je nedavno i priznala da se odlično snalazi u kuhinji:

- Kao što vidite iz priloženog, ja kuvam i kuvam i ništa, tako da žene, to nije istina. Mislim da je danas pravilo da što veća usta i grudi bolje "pale" od šerpe - izjavila je pevačica za medije.

Dragica je i iskreno otkrila šta treba da poseduje jedan muškarac koji bi joj bio idealan partner.

- Ja samo tražim nekoga s kim mogu da slavim slavu, mislim da sam sa tim sve rekla - rekla je pevačica.

Autor: D. T.