Širi se imovinska karta Rade Manojlović! Pevačica sve pare daje na nekretnine: Nisam kupila samo jedan stan

Pevačica Rada Manojlović pojavila se na humanitarnom događaju u Beogradu, gde je govorila o aktuelnim temama iz svog života, ali i otkrila detalje drame koja joj se dogodila u avionu.

Pohvalila se da nije kupila samo jednu nekretninu, kako se ranije mislilo, i dodala da joj ljubavi uz partnera ne manjka.

- Odazivamo se svi koliko možemo, svi možemo mnogo više, to sigurno. Sad sam radila tri dana, mogla sam malo da odmorim, ali sam tu. I kad ne dođem, trudim se da pomognem na drugi način, da li finansijski, da li apelom na druge... - rekla je Rada Manojlović.

- Mene kolege vole jer sam srdačna, dobronamerna, nikom ništa loše nisam učinila. Moj izduvni ventil je samoća, bez ljudi kad sam. Svi imamo trenutke kad si nasmejan, a nije ti do nastupa, do publike. Moraš da isključiš emocije, to ljudi ne mogu da razumeju. Možeš nekad i rutinski da odradiš, kao glumci. Svi mi imamo iste probleme, svi smo ljudi od krvi i mesa - kazala je ona.

Rada je, takođe, otkrila da je nedavno pazarila više nekretnina.

- Nisam kupila samo jedan stan, samo ću to reći na tu temu. Da, da - istakla je potom Rada sa osmehom na licu, pa odbila da komentariše aktuelne skandale na estradi.

- Neka svako gleda svoja posla, ma ne zanima me. Gledam samo sebe, mnogo puta sam bila pogrešno shvaćena - kazala je Rada, pa istakla:

Jedna od najuzbudljivijih tema bio je nedavni incident u avionu.

- Šta bi moglo da se desi da me šokira? Jao... Neka tuča u avionu! Neki skandal da se desi u avionu, eto... Skoro mi se desilo u avionu kojim sam letela, jedan dečko je, ne znam da l' je bio pijan, šta, napravio haos, čistili su avion 25 minuta! Odvezla ga je hitna po sletanju, haos, tuča, šta je uradio - rekla je pevačica na humanitarnoj večeri za Srđana i Lava.

Autor: D. T.