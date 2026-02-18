AKTUELNO

Upoznajte ćerku Snežane Đurišić! Javnost bruji o skandalima pevačicinog sina, a naslednica je preslikana ona i živi daleko od Srbije (FOTO)

Dok javnost bruji o brutalnom prebijanju Marka Gvozdenovića, sina folk zvezde Snežane Đurišić, malo ko zna da pevačica ima i ćerku koja je slika i prilika svoje majke, a izabrala je potpuno drugačiji životni put.

Porodica Snežane Đurišić ponovo se našla u centru medijske pažnje zbog nemilih događaja vezanih za pevačicinog sina. Dok se Marko Gvozdenović oporavlja od teških telesnih povreda nakon što je pretučen i mučen u jednom stanu na Vračaru, malo ko zna da pevačica ima i ćerku Maju, koja se retko pojavljuje u javnosti.

Sina Snežane Đurišić namamili u stan na piće, pa unakazili: Komšija ga zverski mučio, a ova žena mu je spasila život

Za razliku od brata, Maja je njegova potpuna suprotnost. Ona ne živi u Srbiji, posvećena je porodičnom životu i vešto izbegava svetla reflektora, iako je od majke nasledila neverovatan talenat.

Maja je od Snežane nasledila ne samo fizičku lepotu, već i muzički dar. Ipak, blistava svetla pozornice nikada je nisu privlačila na način na koji su privukla njenu majku. Snežana je jednom prilikom otvoreno govorila o tome zašto njena naslednica nije krenula njenim stopama.

- Pretalentovana je, lepa, pametna i obrazovana, ali ona više voli da bude sa porodicom. Zna da ovaj posao traži puno odricanja jer je i sama odrasla u porodici gde su roditelji muzičari, tako da verujem da je to razlog što se nije dala u ove vode – ispričala je svojevremeno Snežana.

