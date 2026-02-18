AKTUELNO

Nadica Ademov pala u nesvest usred snimanja: Pogledajte snimak, ovako se srušila pred svima (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Folkerka Nadica Ademov onesvestila se na snimanju jednog od novih spotova, te su joj saradnici brže-bolje pritrčali u pomoć.

Ona je prošle noći gostovala u emisiji Ognjena Amidžića na Pinku, gde je prikazan snimak pevačicinog pada, a ona se prisetila koliko se loše osećala u tom trenutku.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je bio prvi spot i prvi put da radim sa Kekijem. Čovek je bio u šoku, samo je pitao: "Je l’ se ovo često dešava?". Bilo je mnogo vruće tog dana, a to je bila prva scena – rekla je Nadica, pa dodala:

- Imala sam i tremu, i nespavanje, sve se spojilo. Dobro, makar sam ih upozorila da ću se srušiti - rekla je ona u emisiji.

Neću da me prave budalom! Nadica Ademov o skandalu za doček i odnosu sa Đanijem i Lazićem: Nisu me ispoštovali

Autor: D. T.

