AKTUELNO

Domaći

SUD DONEO ODLUKU! Određen pritvor osumnjičenima za MUČENJE i PREBIJANJE sina Snežane Đurišić, ipak ostaju IZA REŠETAKA!

Izvor: Pink.rs, Kurir.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Facebook.com/Privatna arhiva ||

Z. I. (53) i L. S. (26) iza rešetaka zbog opasnosti od uticaja na svedoke i bekstva!

Osumnjičenima Z. I. (53) i L. S. (26), kako Kurir saznaje, određen je pritvor zbog prebijanja Marka Gvozdenovića (46), sina pevačice Snežana Đurišić. Kako je potvrđeno, sud je doneo odluku o pritvoru zbog postojanja zakonskih osnova.

Foto: TV Pink Printscreen

- Z. I. pritvor je određen zbog okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnika, dok je u odnosu na L. S. pritvor određen s obzirom na to da postoje okolnosti koje ukazuju da bi se okrivljeni, ukoliko bi se našao na slobodi, dao u bekstvo, kao i da bi ometao krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnika - potvrdila je za Kurir portparol Prvog osnonog suda u Beogradu, Milica Veličković.

Podsetimo, Marko Gvozdenović (46), sin pevačice Snežane Đurišić, pretučen je pre nekoliko dana u svom stanu na Vračaru. Kako prenose mediji, njega su navodno pretukle komšije.

Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smešten na odeljenje hirurgije. Prema dostupnim informacijama, zadobio je povrede u predelu grudnog koša, vidljive modrice po telu, oguljotine na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno mu je ukazana lekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika.

Dvojica osumnjičenih su ubrzo uhapšeni i saslušani pred Prvim osnovnim javnim tužilaštvom kada su tom prilikom izneli odbranu.

Foto: Facebook.com

Autor: Nikola Žugić

#Mučenje

#Snežana Đurišić

#Snežanin sin

#Sud

#određen pritvor osumnjičenima za prebijanje Snežaninog sina

#pevačica

#tuča

POVEZANE VESTI

Hronika

ODREĐEN PRITVOR OCU MALOLETNIKA KOJI JE NA BOŽIĆ POKUŠAO DA UBIJE BABU I DEDU: Odgajili ga a on pucao u njih, pa presudio sebi

Hronika

OSUMNJIČENI ZA BRUTALNO UBISTVO U VRBASU OSTAJU IZA REŠETAKA: Sumnja se da su Aleksandra mučili do smrti - određen im pritvor do 30 dana

Hronika

Bivšoj direktorki Komore medicinskih sestara ODREĐEN PRITVOR: Iza rešetaka ostaje i knjigovođa!

Hronika

Dragani Sotirovski određen pritvor! Iza rešetaka ostaju i njeni saradnici!

Hronika

INFLUENSERKA I TAKSISTA OSTAJU IZA REŠETAKA: Osumnjičenima za pomaganje Fatonu Hajriziju određen pritvor

Hronika

OCU I SINU ODREĐEN PRITVOR: Uhapšeni sa pet tona marihuane kod Kruševca ostaju iza rešetaka! Pali u velikoj akciji policije