SUD DONEO ODLUKU! Određen pritvor osumnjičenima za MUČENJE i PREBIJANJE sina Snežane Đurišić, ipak ostaju IZA REŠETAKA!

Z. I. (53) i L. S. (26) iza rešetaka zbog opasnosti od uticaja na svedoke i bekstva!

Osumnjičenima Z. I. (53) i L. S. (26), kako Kurir saznaje, određen je pritvor zbog prebijanja Marka Gvozdenovića (46), sina pevačice Snežana Đurišić. Kako je potvrđeno, sud je doneo odluku o pritvoru zbog postojanja zakonskih osnova.

- Z. I. pritvor je određen zbog okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnika, dok je u odnosu na L. S. pritvor određen s obzirom na to da postoje okolnosti koje ukazuju da bi se okrivljeni, ukoliko bi se našao na slobodi, dao u bekstvo, kao i da bi ometao krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnika - potvrdila je za Kurir portparol Prvog osnonog suda u Beogradu, Milica Veličković.

Podsetimo, Marko Gvozdenović (46), sin pevačice Snežane Đurišić, pretučen je pre nekoliko dana u svom stanu na Vračaru. Kako prenose mediji, njega su navodno pretukle komšije.

Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smešten na odeljenje hirurgije. Prema dostupnim informacijama, zadobio je povrede u predelu grudnog koša, vidljive modrice po telu, oguljotine na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno mu je ukazana lekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika.

Dvojica osumnjičenih su ubrzo uhapšeni i saslušani pred Prvim osnovnim javnim tužilaštvom kada su tom prilikom izneli odbranu.

