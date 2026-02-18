Jutjuber koji je pijan izazvao saobraćajku pušten da se brani sa slobode, oglasio se njegov advokat: Saslušan je kao...

Poznati jutjuber Bojan Simonović zvani Simi, imao je oko 4 sata ujutru tešku saobraćajnu nesreću u Novom Sadu.

Nakon saobraćajke je priveden, a sada je njegov advokat izjavio za "Blic" da će Simi da se brani sa slobode. Simi u pratnji advokata Radomira Munižabe danas je izašao iz suda, a za medije je advokat izjavio:

- Gospodin Simonović je saslušan kao okrivljen u prekršajnom postupku. U daljem toku postupka će se braniti sa slobode - rekao je za Blic.

- Još sam u šoku! Nisam spavao celu noć. Hvala Bogu da niko nije povređen! Izvinite, ne mogu da pričam više o tome - rekao je Simi za Blic.

Uništio BMW koji košta 200.000 evra

Bojan Simonović Simi priveden je nakon što je izazvao saobraćajnu nezgodu vozeći pod dejstvom alkohola.

Prema prvim informacijama, Bojan Simonović Simi je upravljao luksuznim automobilom marke "BMW M4", čija se vrednost procenjuje na oko 200.000 evra, kada je izgubio kontrolu i udario u parkirana vozila.

Autor: Nikola Žugić