MARINA VISKOVIĆ POKAZALA DEČKA MILIONERA! U Dubaiju se skinula u bikini, trake joj izlepljene po telu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Marina Visković odlučila je da potraži spas od zdravstvenih problema u toplijim krajevima.

Ona je otputovala u Dubai gde uživa u suncu i luksuzu, i to u društvu svog dečka milionera. Nakon perioda jakih bolova i redovnih terapija u Kliničkom centru, Marina Visković je uzela neophodan odmor kako bi se oporavila.

Pevačica je tim povodom na svom Instagram profilu podelila snimak na kojem se vidi kako razmenjuje nežnosti sa svojim dečkom, za kojeg se navodi da je milioner. Na snimku se vidi kako ga Marina grli i ljubi, dok se on zagonetno smeška, čime je pevačica pokazala da uživa u skladnoj ljubavi.

Foto: Instagram.com

Iako je za večernju varijantu odabrala lepršavu crnu haljinu, Marina Visković je ubrzo "podigla temperaturu" i zaigrala na kartu provokacije objavivši fotografiju u bikiniju sa plaže.

Međutim, pored njene figure, veliku pažnju privukle su specifične trake izlepljene po njenom telu.

Foto: Instagram.com

Skinula se u kupaći i pokazala telo

Reč je o kineziološkim trakama koje pevačica nosi radi smanjenja bolova, poboljšanja cirkulacije i podrške mišićima

Podsetimo, Marina se prethodnih nedelja žalila na ozbiljnu upalu nerva zbog koje joj je ruka bila gotovo neupotrebljiva i nije je osećala, zbog čega je morala da potraži stručnu medicinsku pomoć. Ove medicinske trake su vodootporne i hipoalergijske, što pevačici omogućava da uživa u rehabilitaciji i kupanju bez ograničenja pokreta dok se potpuno ne oporavi.

Foto: Instagram.com

Autor: Nikola Žugić

