Pištolj sam poklonio da mi ne padne na pamet nešto: BOLNA ISPOVEST DR IGIJA o smrti cele porodice, izdaji prijatelja i suicidnim mislima: Devojka mi se zove kao pokojna majka

Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy, vodi miran život, ne voli eksponiranje u javnosti, ali muzika 90-ih se i dalje i te kako sluša, pa je tako sve više događaja na kojima Igora srećemo.

Dr Iggy je bez ustezanja govorio o životnim usponima i padovima, ali i svemu što je obeležilo njegovu karijeru.

- Prošla godina je za Dr Igija bila sjajna, zato što smo radili mnogo koncerata, 10 puta smo samo leteli za Crnu Goru i nazad, bilo je još nekoliko koncerata po Srbiji, razna privatna veselja i manifestacije. Ljudi vole muziku 90-ih, Dr Igi je radio svih ovih godina, ali da kažem, nekako u ilegali. Mnogo ljudi me danas i pita: “Zar ti još pevaš?” - rekao je Dr Iggy otkrivši kako funkcioniše danas sa izvođačima 90-ih:

- Svi smo ostali isti, samo što smo sada zreliji ljudi, sad posle 30 godina možda i ima te ljubomore i zavisti, ali je niko ne pokazuje otvoreno, svi smo svesni da kada si mlad i kada si klinac, bude ono “što na umu, to na drumu”, sad to nije tako. Toga ima, ja to osećam, ali se nešto preterano ne družim sa svima njima. Družim se sa Dačom Dakom, Ivanom Gavrilovićem i Srđanom Mobi Dikom. Da me ne shvatite pogrešno, danas me zvao Gagi iz Fanki Džija, da me pita nešto, ja volim i njega, svi smo mi prijatelji i drugari, ali nekako su mi ovi najbliži.

Iako mnogi izvođači te 90-e pamte po lošem, Igor kaže da je on imao drugačiji život.

- Meni su to bile najlepše godine života, 1995-e sam imao 25 godina, tad je bilo najlepše sve. Svako pamti mladost kao nešto lepo, ja nisam živeo teško, za razliku od mase mojih sugrađana, prijatelja, familije. Ja nisam nikome ukrao pare, zaradio sam sve pošteno, vozio sam skroman auto, živelo se lepo, išli smo na skijanja, mora, družili smo se - rekao je on i otkrio da li je nekada kolegama davao savete kada su ljubavni problemi u pitanju:

- Nikad se nisam mešao u to, saznavao sam za sve događaje iz novina. Držao sam se po strani, bio sam deo te estrade, ali sam bio po strani. Miran sam i povučen tip, ne zabadam nos u stvari koje ne treba da me zanimaju.

Suicidne misli

Život ga nije mazio, izgubio je mlađeg brata i oca u dve godine, a potom i majku, a odlazak najmilijih je bio najteži period njegovog života.

- Ja sam to jako teško preživeo kao i svaki čovek, ali verovatno imam taj kod za preživljavanje, mnogi ljudi na mom mestu bi odlepili ili imali poroke. Ja sam ostao normalan čovek, nisam se odao porocima, droga, pušenje, alkohol, ne pamtim kad sam se napio u životu. Našao sam snagu u sportu, fudbalu, završio sam školu za fudbalskog trenera, ali to nikad nisam bio i nije žao. Posle smrti brata, taj fudbal me spasio. To me je kasnije spasilo i kada je bila tatina, ali i mamina smrt. Čovek u tim situacijama ne treba da bude sam. Čovek kad je sam svašta mu padne na pamet. Vrlo brzo sam se oporavio, ali nisam zaboravio, ja tu tugu nosim i nosiću je do kraja života - rekao je on priznajući da je u teškim trenucima imao suicidne misli:

- Čovek može da digne ruku na sebe, ja sam imao pištolj neki sa dozvolom i onda sam upravo iz tog razloga otišao u sup da im to predam. Rekao sam: “Predajem ovo državi Srbiji, bez ikakvih para, samo me skinite sa onog poreza, neću to da imam u kući.” Čoveku je to najgore što može da mu padne na pamet, a meni su takve misli padale na pamet, jer sam ostao bez ikoga svog, ostao sam sam. Nisam se ženio, nemam dece, tada nisam imao ni devojku. To je bio jako težak period za mene, to je bila 2005-2006 godina, kada su mi preminuli brat i otac, mama je umrla 2013. godine. Posle smrti oca i tate, nas dvoje smo se vezali, jer nekako moj mlađi brat Ivan je bio njen ljubimac, ne kažem da ga je volela više njega, nije, deca se vole isto. Mene je rešila mnogo rano, ja sam počeo sam da zarađujem putujem, a on je bio malo nesnađen, onda mu je pomagala finansijski i provodila je više vremena sa njim nego sa mnom. Ja sam bio njen prvi sin, onda smo se posle ona i ja nesvesno još jače vezali i jako mi je teško pala njena smrt. Zato što ja ličim mnogo na nju, moj brat je bio isti tata, a ja sam ličio na mamu. Da vidite njenu sliku sa 20 godina i moju, mi smo identični, kao blizanci.

Našao devojku koja se zove kao njegova majka

Igor ne krije da nije imao sreće u ljubavi, kao i da je izvestan period želeo da bude sam, ali sada je našao devojku koja mu je veliki oslonac i podrška. Na konstataciju da muškarac traži ženu koja je prototip njegove majke, Igor kaže:

- Tačno, to je tako i kod mene. Mislim da sam i našao tako nešto. To se dogodilo pre nepuna tri meseca. Za sada je sve okej, da ne kvarimo tu priču. Mlađa je od mene, 10-ak godina i zove se kao moja mama.

Iako još uvek nisu započeli zajednički život, ona je njegov veliki pokretač.

- Ne živimo zajedno još uvek, ona živi u svom stanu, ja u svom, za sad je lepo. Ona puno radi, ima obaveza, ne viđamo se puno, ali meni je lepo i osećam se tako. Kažu ljudi da sam se promenio, da blistam, verovatno je to njena zasluga.

Posle smrti majke, ostao je potpuno sam, tada čak nije imao ni devojku i kako kaže, uvek mu je nedostajalo to da mu neko kaže “dobro jutro ili laku noć”

- Imao sam ja više dužih veza, bio sam pred ženidbom, to se iznenada prekinulo, puklo, mislim da više i ne živi ovde, ne znam, nismo u kontaktu. Mislim da je jedno vreme živela u Americi, da li je tu sada ili nije, ne znam. Teško je čoveku da živi sam. Ja živim sam 12 godina, navikao sam se da živim sam, ali nije lako i nije prijatno. Teško je kad ustaneš da ti niko ne kaže dobro jutro i laku noć. Dovoljno da te neko pomazi, poljubi u obraz i kaže neku lepu reč, meni je to dovoljno u ovim godinama. Ja sam odbijao kontakt sa ženama, ja žene volim generalno, ali sam shvatio iz loših iskustva drugara, da meni to ne treba. I ovo sam hteo da prekinem na početku, ali ona je bila hrabra i borila se da sve to opstane i na kraju se izborila. Ona ima ćerku. Ja mogu da nađem devojku koja ima 25 godina, ali meni to ne treba, to su generacijski jazovi, šta će mi to. Nemam šta sa njom da pričam. Volim žene koje su na mom intelektualnom nivou, ja sam nekoliko veza i raskinuo jer nisu bile na mom intelektualnom nivou.

Natalna karta

Dr Iggy nam je priznao i da je imao pijateljicu koja se bavila astrologijom i koja mu je predvidela sadašnju vezu.

- Jeste, predividela je. Ona je preminula pre tri godine, zvala se Ema i ja sam je više puta pitao za te stvari, ali nikad ništa nije htela da mi kaže. Međutim, u našem poslednjem razgovoru, ona je predvidela smrt moje majke i rekla mi je odgovoriću ti na pitanje koje si me pitao toliko puta, a ja ti nisam davala odgovore. U toj mojoj natalnoj karti odnos sa ženama je malo problematičan i rekla je da će mi se desiti posle tvoje 50-e godine. Da li je to sada ovo ili nije, ne znam, ali pretpostavljam da jeste.

Dens muzičar je u nekoliko navrata istakao i da je skroman čovek, a život ga je naučio mnogo čemu.

- Rekao sam sebi posle mamine smrti da mi je svejedno koliko ću živeti, shvatio sam da više nemam šta u životu da očekujem, što je čovek stariji, sve je manje želja koje ima. Moje sve želje stanu u 25.000 evra i to nisu pare koje ne mogu da se zarade. Ceo život sam pomagao drugima i srećan sam zbog toga, koliko god budem zdrav i prav, pomagaću ljudima i to me ispunjava. Mnogo puta su me ljudi povredili i napravili budalom - rekao je on i dodao:

- Povredili su me drugovi, pozajmiljivali su od mene pare i nikad mi nisu vratili, a ja im nisam dao da bih prevario, nego da bi im pomogao. Bilo je pošteno bar da mi vrate moje, ja sam ih izbrisao iz liste prijatelja, ne postoje za mene.

Bilo je godina i kad je bilo zatišlje u karijeri Dr Iggy-a.

- Dr Iggy je zaradio dovoljno u životu, da je imao neki štek koji je trošio kada nije išlo dobro. Ja sam skroman čovek, ne živi raskalašno, ne razbacujem se sa parama. Mogu da živim i bez auta, ne moram da jedem po restoranima, sam kuvam, znam sve da spremim.

Živi u 200 kvadrata i sve sam čisti

S obzirom na to da sam živi u 200 kvadrata, pitali smo ga i kako stigne sve sam da raspremi i počisti, na šta nam je on rekao:

- To se radi u fazama, pošto imam tri novoa od 50 kvadrata, i 50 kvadrata garaža, ja uhvatim jedan dan operem prozore na kući, drugi dan pod obrišem, pa onda kupatila, pošto ih imam tri u kući, pa kuhinja. Ne može odjednom, jer je to veliki posao, bitno mi je samo da posteljina bude čista, da ono što jedem bude kvalitetno.

Brat ga je kako kaže uvek podržavao kada je muzika u pitanju, ali je i izlazio sa njegovim devojkama.

- Moj brat je mene podržavao za sve kada je muzika u pitanju. On je bežao od kamera, nije voleo kamere, udario mi je 2-3 automobila, izlazio je sa mojim devojkama, trošio moj novac, ali nema veze. Ja kažem: “Živeo je kratko, ali slatko”. Devojke koje su se ložile na mene, pristajale su da izađu sa njim da bi na taj način došle do mene, on je bio lep dečko jako i umeo je sa devojkama, bio je mangup, opasan, ja nisam, miran sam tip.

Autor: Nikola Žugić