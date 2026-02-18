AKTUELNO

Domaći

ON JE MOĆAN, SAVETOVALI SU NAS DA ĆUTIMO: Kasper i Mina Kostić raskrinkavaju sve u svojoj knjizi: Javnost nije znala šta smo preživeli!

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Pink.rs ||

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper, trenutno je u vezi sa pevačicom Minom Kostić, a njihova ljubav naišla je na oprečne reakcije.

Mina i Kasper upoznali su se i zavoleli preko društvenih mreža, a pokušavaju da održavaju vezu na relaciji Beograd-Njujork. Oni su nedavno rekli kako pišu knjigu o njihovoj ljubavi.

Kasper se sada ovim povodom oglasio i otkrio o čemu ću knjiga biti.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Cilj knjige nije promocija nas dvoje, već primer kako pravu ljubav ne mogu uništiti laži, klevete i izmišljotine. Opisaćemo sve ono što smo zajedno preživeli i doživeli van kamera , a da javnost nije znala. Od raznih saveta da nekome nešto prećutimo jer je moćan, do toga da se nekome dodvoravamo. Nismo pristali ni na jednu preporuku i nikada nećemo jer nas nije briga jer smo svoji i uvek ćemo biti svoje.

Kasper vidi karijeru Mine Kostić

Kasper je trenutno u Americi, a otkrio je da je postao Minin menadžer, te je naveo šta za njega to znači.

- Biti menadžer svojoj voljenoj ženi ne znači da je vodiš umesto nje, već da veruješ u nju bez kalkulacija, da je podigneš kad padne, da zaštitiš njen mir. Da budeš njen saveznik, a ne njen sudija. Prava snaga muškarca ne meri se kontrolom, nego sposobnošću da voli bez straha i da podržava svoju ženu bez ega - naveo je Kasper na Instagramu, uz naslove da je Mina profitirala zbog veze sa njim.

- Svakoj ženi je potreban muškarac koji će joj biti prva i prava podrška, podrška za ceo život - dodao je on u objavi, koju je ona odmah preuzela na svoj profil na pomenutoj mreži.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Kasper

#Mane Ćuruvija

#Mina Kostić

#Mina i Kasper

#Mina i Kasper knjiga

#knjiga

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

STRIPTIZ ZA KASPERA! Vreli ples Mine Kostić za dečkov rođendan: Skinula majicu, pa se u brusu uvijala pred gostima (FOTO)

Domaći

KASPER VERIO MINU KOSTIĆ! Šok u programu uživo: Izvadio prsten pred svima, ona se preksrstila i REKLA DA!

Domaći

Nisam smeo ovo da vam kažem... Kasper se iz Amerike javno obratio Mini Kostić i jednom informacijom šokirao sve

Domaći

NISAM GA KUPIO U AMERICI: Kasper otkrio istinu o prstenu kojim je verio Minu Kostić

Domaći

Evo koliko zapravo košta verenički prsten Mine Kostić: Kasper ga doneo iz Amerike a platio ga je OVOLIKO

Domaći

Evo šta Mina Kostić kaže za cenu vereničkog prstena: Komentari na mrežama pljušte da je dijamant fejk