POKAZALA PORUKU NA PRESKUPOM POKLONU, EVO KO SE ISTROŠIO NA NJU! Ćerka Harisa Džinovića podelila sve: Moj si ceo univerzum (FOTO)

Ćerka pevača Harisa Džinovića, Đina, oglasila se iz Barselone i pokazala od koga je dobila preskup poklon.

Ona je na Instagram okačila fotografije, pa smo mogli da vidimo šta sve piše u čestitki koja je išla uz poklon. Đina se oduševljeno slikala sa hiljadu ruža koje su joj dostavili u apartman, a u poruci od druga je pisalo:

- J***š muškarce, imaš ljubav svog najboljeg prijatelja! Ti si moje Sunce i zvezde, moj ceo j***ni univerzum.

Nema sumnje da se i te kako istrošio na nju, s obzirom na to da ovakav poklon nigde nije jeftin, a pogotovo ne u pomenutom katalonskom gradu.

Đina upoznala maminog verenika, Kan nije oduševljen

Melina, inače, održava blizak odnos sa svojom ćerkom Đinom, koja je redovno posećuje u Monaku. Nedavno se Đina upoznala i sa Melininim verenikom, što joj je bila velika želja

- Đina stalno odlazi kod majke, jako su vezane i ona joj je poput najbolje prijateljice i poverava joj se za sve. Melina je bila uporna i jako je želela da upozna ćerku sa svojim verenikom, jer joj je mišljenje njene dece najbitnije. Svi su zajedno otišli na ručak, a Đina i milioner odmah su se sprijateljili i razvili jako lep odnos, što je Melini najvažnije - otkriva izvor.

Za razliku od Đine, Harisov sin Kan navodno nije bio oduševljen majčinom odlukom i veridbom, pa je odlučio da ostane kod oca u Srbiji. Izvor dodaje da još nije spreman za upoznavanje sa Melininim izabranikom, piše "Informer".

Autor: Nikola Žugić