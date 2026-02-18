AKTUELNO

Domaći

POKAZALA PORUKU NA PRESKUPOM POKLONU, EVO KO SE ISTROŠIO NA NJU! Ćerka Harisa Džinovića podelila sve: Moj si ceo univerzum (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Blic.rs, Foto: Instagram.com ||

Ćerka pevača Harisa Džinovića, Đina, oglasila se iz Barselone i pokazala od koga je dobila preskup poklon.

Ona je na Instagram okačila fotografije, pa smo mogli da vidimo šta sve piše u čestitki koja je išla uz poklon. Đina se oduševljeno slikala sa hiljadu ruža koje su joj dostavili u apartman, a u poruci od druga je pisalo:

- J***š muškarce, imaš ljubav svog najboljeg prijatelja! Ti si moje Sunce i zvezde, moj ceo j***ni univerzum.

Foto: Instagram.com

Nema sumnje da se i te kako istrošio na nju, s obzirom na to da ovakav poklon nigde nije jeftin, a pogotovo ne u pomenutom katalonskom gradu.

Foto: Instagram.com

Đina upoznala maminog verenika, Kan nije oduševljen

Melina, inače, održava blizak odnos sa svojom ćerkom Đinom, koja je redovno posećuje u Monaku. Nedavno se Đina upoznala i sa Melininim verenikom, što joj je bila velika želja

- Đina stalno odlazi kod majke, jako su vezane i ona joj je poput najbolje prijateljice i poverava joj se za sve. Melina je bila uporna i jako je želela da upozna ćerku sa svojim verenikom, jer joj je mišljenje njene dece najbitnije. Svi su zajedno otišli na ručak, a Đina i milioner odmah su se sprijateljili i razvili jako lep odnos, što je Melini najvažnije - otkriva izvor.

Za razliku od Đine, Harisov sin Kan navodno nije bio oduševljen majčinom odlukom i veridbom, pa je odlučio da ostane kod oca u Srbiji. Izvor dodaje da još nije spreman za upoznavanje sa Melininim izabranikom, piše "Informer".

Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Časlav Vukojičić; Instagram.com, TV Pink Printscreen

Autor: Nikola Žugić

#Barselona

#Melinina ćerka

#Poklon

#dečko

#ćerka Harisa Džinovića

#Đina Džinović

POVEZANE VESTI

Domaći

Ćerka Harisa Džinovića ponovo aktivna: Nakon skandala donela važnu odluku!

Domaći

Evo kako izgleda garderober ćerke Harisa Džinovića: Poznati brendovi i marke, a vrednost njenih torbi je ogromna (FOTO)

Domaći

ĐINA OTIŠLA KOD MAJKE MELINE U MONAKO: Skupa kola, gozba iz snova i raskoš na svakom koraku! Ćerka Harisa Džinovića pokazala svaki detalj (FOTO)

Domaći

Ćerka Harisa Džinovića se ne odvaja od OVOG MUŠKARCA: Da li je ovo novi pevačev zet?! Evo šta rade na Mikonosu

Domaći

EVO KAKO ĆE SE ZVATI UNUKA HARISA DŽINOVIĆA: Đina otkrila istinu i progovorila o imenima za ćerku

Domaći

Šta li će na ovo reći Haris i Melina? Đina Džinović objavila vreo snimak na instagramu - Spušta helanke, oblizuje se, a grudi u prvom planu (FOTO)