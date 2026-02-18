Pozlilo Snežani Đurišić: Pevačica u šoku nakon napada na sina Marka

Pevačici Snežani Đurišić juče je pozlilo nakon što su se u medijima pojavile šokantne informacije da je njen sin Marko Gvozdenović brutalno pretučen i mučen.

Izvori bliski Snežani otkrivaju da je pevačica, koja je trebalo da nastupi na koncertu u čast pokojnog Šabana Šaulića, bila primorana da otkaže nastup zbog velike zabrinutosti za zdravlje sina.

- Snežana se osećala veoma loše, bila je vidno potresena i uplašena. Nije mogla ni da stoji ni da razgovara, a nastup pred tolikim brojem ljudi bio je gotovo nezamisliv. Objasnila je Goci Šaulić, koja ju je potpuno razumela. Snežani sada treba mir. Sve što se dogodilo njenom sinu veoma ju je potreslo - rekao je za Informer dobro obavešten izvor.

Mučili ga četiri sata

Napad na Gvozdenovića prijavljen je 15. februara. Nakon što ga je Zoran I. pozvao u svoj stan, a Marko Gvozdenović otišao, navodno u nameri da reši nesuglasice, sukob je eskalirao, a Zoran I. i Lazar S. su sina pevačice u stanu na Vračaru tukli i držali zatvorenog četiri sata.

Osumnjičenima određen pritvor

Osumnjičenima Z. I. (53) i L. S. (26) određen je pritvor zbog prebijanja Marka Gvozdenovića (46).

Kako je potvrđeno, sud je doneo odluku o pritvoru jer postoje zakonski razlozi za to.

- Zoran. I. pritvor je određen zbog okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao ometati krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnike. U odnosu na Lazar. S, pritvor je određen jer postoji sumnja da bi, ukoliko bi bio na slobodi, mogao da pobegne, kao i da ometa krivični postupak uticajem na svedoke i saučesnike - kaže izvor za Blic.

