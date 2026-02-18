AKTUELNO

Ubica nikada nije pronađen! Danas je najtužniji dan za dečka Jovane Jeremić, oglasila se voditeljka

Izvor: Pink.rs, Informer.rs, Foto: Pink.rs, Foto/Društvene mreže ||

Na današnji dan, pre 25 godina, ubijen je Miodrag Stojanović Gidra, otac dečka voditeljke Jovane Jeremić.

Jovana već nekoliko meseci uživa u emotivnoj vezi sa Gidrinim sinom Milošem, i ne krije koliko joj znači.

Foto: Instagram.com

Ona je putem društvene mreže Instagram podelila Gidrin portret, označivši i Miloša pored emotivnih reči.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Gidra je ubijen u sačekuši 18. februara 2001. godine, usred bela dana, dok je ulazio u svoj "audi" A4 kod teniskih terena stadiona JNA.Ubica je ispalio jedan metak u njegov vrat, a ostatak u grudi. Identitet počinioca do danas nije otkriven.

Autor: Nikola Žugić

