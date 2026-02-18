Ubica nikada nije pronađen! Danas je najtužniji dan za dečka Jovane Jeremić, oglasila se voditeljka

Na današnji dan, pre 25 godina, ubijen je Miodrag Stojanović Gidra, otac dečka voditeljke Jovane Jeremić.
Jovana već nekoliko meseci uživa u emotivnoj vezi sa Gidrinim sinom Milošem, i ne krije koliko joj znači.
Ona je putem društvene mreže Instagram podelila Gidrin portret, označivši i Miloša pored emotivnih reči.
Podsetimo, Gidra je ubijen u sačekuši 18. februara 2001. godine, usred bela dana, dok je ulazio u svoj "audi" A4 kod teniskih terena stadiona JNA.Ubica je ispalio jedan metak u njegov vrat, a ostatak u grudi. Identitet počinioca do danas nije otkriven.
Autor: Nikola Žugić