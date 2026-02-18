Neću da kažem da pomaže: Katarina Živković o odgajanju deteta sa Stojketom

Pevačica Katarina Živković prvi put je otvoreno govorila o ulozi partnera Nebojše Stojkovića Stojketa u odrastanju njihovog sina, ali i o prirodi njihovog odnosa.

Iako je godinama uspešno krila identitet oca svog deteta, javnost je za tu informaciju saznala nakon što je bivša rijaliti učesnica Kristina Kija Kockar iznela njegovo ime. Katarina sada ističe da njen partner aktivno učestvuje u vaspitanju naslednika.

- Učestvuje. Ne želim da kažem da "pomaže", jer je to naše dete. Zna se da je majka jedna i da su deca uvek više vezana za majku. Ipak, najsrećnija sam što mi u mnogim stvarima prepušta glavnu reč - rekla je pevačica.

"Važno je praviti kompromise"

Govoreći o njihovom odnosu, Katarina naglašava da su kompromis i zrelost ključ stabilne veze.

- Mislim da je veoma važno biti spreman na kompromise i imati zrelu, stabilnu osobu pored sebe, jer niko od nas nije non-stop raspoložen. Imam i ja svoje nervozne faze, a mnogo mi znači što moj partner zna da je to prolazno - iskrena je bila ona.

Pevačica je dodala da smatra da je izuzetno važno zadržati lični identitet i u partnerskom odnosu.

- Bez obzira na naš odnos, ja imam svoj život, ambicije, hobije i stvari koje volim da radim sama ili sa prijateljima. Ne mora on da bude uključen u sve i upravo to kod mene ceni. Kada se spoje dve zrele osobe koje razumeju prostor i slobodu onog drugog, mislim da je to savršena kombinacija - poručila je Kaća.

Na kraju je otkrila i kako je započela njihova ljubavna priča.

- Ne mogu da kažem da sam se zaljubila, ja sam njega odmah zavolela. Bila je to ljubav na prvi pogled - njegovi stavovi, razmišljanja, duša, način na koji gleda na život... Sve me je to privuklo - rekla je pevačica u emisiji "Bez filtera".

