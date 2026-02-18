AKTUELNO

UNUK DAMJAN LJUBI BABU DRAGINJU, ONA SE TOPI! Žena Slobe Radanovića podelila sliku svekrve i sina: Neodoljiv prizor iz doma (FOTO)

Jelena Radanović, podelila je na Instagramu fotografiju svekrve Draginje kako se igra sa njenim sinom Damjanom.

Jelena se sjajno slaže sa Draginjom, a ovaj prizor mnoge je raznežio. Naime, ponosna baka, bila je nasmejana dok ju je unuk ljubio.

Pored njega tu je bila još jedna devojčica, a Draginja se topila u zagrljaju.

Sloba o bivšim ljubavima: "Luna i Kija su davno iza mene"

Sloba je nedavno govorio o bivšim ljubavima, te je otkrio ko je bolji čovek Luna Đogani ili Kija Kockar. On je odgovorio na pitanje da li pre bira Lunu Đogani ili Kiju, a sada smo se dotakli i te teme.

"Šta god da sam izjavio, odjeknulo bi. Imamo uvek dve strane, nekako je ljudima najneinteresantnije kad si neutralan, a ja sam čovek koji uvek kaze šta misli. To je bilo iskreno, ja sam uvek iskren, nikad ne lažem", priča on i nastavlja:

- To je nešto već davno iza mene, bilo je pre sedam godina, ali u svakom trenutku znam ko je kakav prema meni, znam ko mi šta misli ičije su namere iskrene, a čije nisu. Kad ljudi misle da sam ja glup, možda se pravim, ali ja obično vidim istinu u svakom trenutu.

