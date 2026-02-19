PET GODINA BEZ PANONSKOG MORNARA! Omiljeni pevač neprežaljen! Đorđa Balaševića svi obožavali, punio Arene, a u jednom gradu prodao samo PAR KARATA!

Đorđe Balašević, čuveni kantautor koga je obožavao ceo region, preminuo je na današnji dan, pre pet godina. Večiti dečak, panonski mornar, namćor i nikada luzer, znao je da ujedini Jugu kada je bila najpodeljenija, a reč "bećarac" napisana ćirilicom na pločniku u zagrebačkoj Ilici na dan njegove smrti bila je samo još jedna od potvrda.

Đorđe Balašević imao je retku energiju, sposobnost da svoju publiku dirne, zasmeje, natera da se zapita, svoja osećanja izrazi rečima koje im inače ne bi ni pale na pamet. A publika je bila brojna.

Ne samo na njegovim Bogojavljenskim koncertima ili onima u Sava centru oko Nove godine, već svuda gde bi se pojavio. Publika je dolazila da ga sluša i kako peva i kako priča, te su nastupi bili dupke pune, a kako je njegova karijera trajala, tako se sve više generacija okupljalo pred binom.

Osim u jednom gradu. Đole je jednom ispričao da ga jedan grad u bivšoj Jugi naročito "plaši".

- Uvek sam imao fobije od koncerata u Ljubljani. Nazovem tipa dan pre koncerta da pitam koliko je karata prodato, da znam šta me čeka, a on kaze: „Štiri!“ (slovenački „četiri“). ŠTIRI karte!? Nisam ni mislio da idem na koncert! Ali, uveravali su me da će sve biti u redu, da ja samo dođem… Dođem na koncert, izađem na pozornicu, a u publici par stolica popunjeno i par klinaca koje su doveli da stoje ispred pozornice. Strašno… Zato me je oduvek bilo strah Ljubljane - rekao je Balašević uživo na koncertu u Ljubljani 2003. godine.

Te godine je na koncertu u Križankama u Ljubljani došlo nekoliko hiljada ljudi, a sudeći po sećanjima, Đole je jedva pušten da ode sa pozornice.

Podsetimo, Balašević je rođen 1953. godine u Novom Sadu a 1977. godine započeo je muzičku karijeru sa grupom Žetva, sa kojom snima pesmu "U razdeljak te ljubim", koja odmah postaje hit.

Godinu dana kasnije osniva grupu Rani mraz sa kojom će snimiti tri albuma a kasnije počinje i solo karijeru. Osim pesama, Panonski mornar, imao je i drugačije načine izražavanja. Objavio je romane "Tri posleratna druga", "Jedan od onih života", potom "Kalendar mog detinjstva" i "Rani mraz", koji je opisan kao "scenario za dugometražnu igranu baladu", a jedno vreme je pisao i novinske kolumne. Upravo se i Balaševićeva rediteljska avantura završila filmom "Rani mraz". Pre toga, ovaj kantautor ostvario je uloge i na televiziji, pa je glumio u serijama "Vojnici", "Pop Ćira i pop Spira", "Specijalna redakcija".

Autor: Nikola Žugić