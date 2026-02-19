Popio batine zbog siće: Nećete verovati zbog koje cifre je sin Snežane Đurišić pretučen

Novi detalji!

Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, koji je i dalje u bolnici na lečenju zbog teških telesnih povreda koje je zadobio pre četiri dana, u sukob s napadačima je došao zbog duga od 500 evra, saznaje Kurir.

Kako je ispričao izvor za pomenuti medij, Gvozdenović je ovu sumu novca svom komšiji Z. L. (53) dugovao već neko vreme. Kako to nije mogao da mu vrati, nasilnik je rešio da mu se osveti.

- Marko te pare, koje su, priznaćete, sitna svota, duguje mesecima. Z. L. je na sve načine pokušavao da od njega naplati taj novac, ali Marko nije imao da mu vrati, pa su se čak i posvađali. Onda je Z. L. pozvao Gvozdenovića pre nekoliko dana da dođe kod njega da se dogovore na miran način, ali čim je on stigao u stan, krenula je tortura. Prvo je Z. L. počeo da ga udara, a onda se umešao i njegov prijatelj L. S. (26). Očigledno je da je Z. L. isplanirao kompletnu situaciju i da je više bilo do toga da ga pretuče nego da uzme novac. Po svemu ovome možemo da zaključimo da je Z. L. ceo ovaj događaj isplanirao - završava izvor.

Marko je, podsetimo, istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mesto misleći da će s komšijom rešiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umesto dijaloga, usledila je serija udaraca.

Lekarskim pregledom je utvrđeno da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive. Zbog ozbiljnosti povreda zadržan je na lečenju i opservaciji. Svestan je, komunikativan i trenutno je u stabilnom stanju, ali zadržan je na daljoj dijagnostici. Prema saznanjima do kojih je došla ekipa Kurira, Gvozdenović je zadobio povrede u predelu grudnog koša, vidljive modrice po telu, oguljotine na laktovima, kao i hematome, razderotine na glavi i prelome više rebara.

Tužilaštvo je naložilo prikupljanje svih potrebnih dokaza, uzimanje izjava od učesnika i svedoka, kao i dostavljanje medicinske dokumentacije o stepenu povreda koje je Gvozdenović zadobio.

Pripadnici policije odmah su izašli na mesto incidenta i obavili uviđaj. Prema saznanjima Telegrafa, Marka je u stanu, teško povređenog, pronašla bivša supruga, koja je odmah alarmirala policiju i pozvala Hitnu pomoć.

Snežana Đurišić se ovim povodom nije oglašavala, ali je preko PR tima za petak najavila pres-konferenciju, na kojoj će govoriti o lepim, ali i manje lepim temama koje su se dešavale u poslednje vreme.

Pevačica je iz braka sa sada pokojnim suprugom dobila sina Marka, koji joj je zadao mnogo problema, a sve počinje 2001. godine.Snežanin sin je tada izazvao saobraćajni udes na Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, kada je, vozeći u pijanom stanju, usmrtio tadašnju devojku Jelenu, inače ćerku poznatog harmonikaša Miodraga Paunovića. Istragom je utvrđeno da je pri udesu imao čak 2,16 promila alkohola u krvi, a proveo je tri godine u zatvoru. Nakon što je odležao zatvorsku kaznu, usledila su i druga krivična dela.

Autor: A. Nikolić