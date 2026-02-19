AKTUELNO

Zašto se Ana Nikolić preselila u hotel? Evo šta se dešava sa stanom od 500.000 evra

Izvor: Blic, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Ana Nikolić preselila se u hotel, saznaje "Blic". Pevačica je rešila da renovira luksuzan stan na Voždovcu u kom živi sa ćerkicom.

Naime, Ana Nikolić je rešila da malo promeni prostor u kom živi sa naslednicom, pa je tako zbog radova odlučila da se preseli - ni manje ni više nego u hotel.

- Ana je naprsno odlučila da želi da renovira stan, otišla je u hotel gde će boraviti neko vreme sve dok radovi u njenom stanu traju. Ona je sve lepo zamislila kako šta želi da izgleda, prepustila je sve radnicima i nada se da će sve biti završeno u što kraćem roku - navodi izvor za "Blic".

Foto: Instagram.com

Stan vredan 500.000 evra
Naime, Ana Nikolić sa ćerkicom Tarom živi u luksuznom stanu u Beogradu od 500.000 evra, koji je uređen po njihovoj meri.

