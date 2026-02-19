AKTUELNO

Domaći

Ceci prišao tužilac zbog kojeg je dobila nanogicu i rekao joj nešto što i danas pamti

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović otkrila je da joj je jednom prilikom prišao tužilac koji je bio zadužen za njen slučaj.

Ceca je 2011. godine služila kaznu kućnog zatvora uz elektronski nadzor, a reči tužioca tada su je ostavile bez teksta.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić, TV Pink Printscreen

- Dešava mi se životna katastrofalna situacija 2010. i 2011. godina, oko mene frka - "ovakva sam i onakva". Igrom prilike, u svoj toj mojoj muci, prilazi mi tužilac jedan i kaže: "Ceco, ja sam bio na vašem koncertu na Tašu, tu sam upoznao moju ženu. Mi smo u braku, izrodili smo decu. Zahvaljujući vama mi smo srećan jedan par - rekla je Ceca.

Iako je tužilac imao samo reči hvale za njen rad, realnost je bila mnogo teža. Upravo je on morao da donese odluke koje nisu bile nimalo lake za pevačicu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- A sad, taj isti čovek u tom trenutku odlučuje o mojoj sudbini... Ja sam njemu sredila život na lep način, a on je odlučivao o mojoj sudbini, koja tada nije bila nimalo slatka - iskrena je bila Ceca u emisiji.

Autor: D. T.

#CECA RAŽNATOVIĆ

