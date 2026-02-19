AKTUELNO

Domaći

Željko Mitrović fotkom iz Odeona zapalio mreže: Glumačka ekipa vredno radi, a tu je i Mirka Vasiljević!

Izvor: pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović novom fotografijom na društvenim mrežama privukao je veliku pažnju i izazvao mnoštvo pozitivnih komentara.

Naime, Mitrović je objavio fotografiju na kojoj se vidi kako uživa sa glumačkom ekipom i zaposlenima u Teatru "Odeon", a posebnu pažnju privukla je glumica Mirka Vasiljević, koja je pozirala u skroz opuštenom izdanju.

Iako je u prethodnom periodu pojedincima koji svojim radom i angažovanjem nisu ispunili kriterijume podelio otkaze, o čemu se mnogo pisalo u medijima, Mitrović je uvek tu da pozdravi kreativne ideje svojih bliskih saradnika, koji su svojim angažovanjem zaslužili njegovo poverenje. Među njima je i ekipa iz "Odeona".

- Ovi neki iz Odeona neće da idu kući! - napisao je Mitrović, a usledili su komentari fanova:"Srećno, nova ekipa", "Najbolji ste"...

Autor: D. T.

#Mirka Vasiljević

#Teatar Odeon

#Željko Mitrović

