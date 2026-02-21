Doručak Teodore Džehverović: Moćna bomba za topljenje masti, ovaj jednostavan napitak ČINI ČUDA

Pevačica Teodora Džehverović (28) važi za jednu od najzgodnijih žena na domaćoj javnoj sceni. Iako je poznato da redovno trenira i ne izbija iz teretane, ključ njenog izgleda leži i u onome što unosi u organizam.

Teodora je sada otkrila kako započinje dan, a u pitanju je moćni "fat-burn" napitak koji svako može da napravi kod kuće.

Dok se na društvenim mrežama često snima u provokativnim izdanjima, ističući svoje atribute, "pločice" na stomaku i silikonske grudi, mnoge devojke se pitaju kako održava liniju bez grama viška. Odgovor je u pažljivo biranim namirnicama.

Teodora je podelila sastojke svog jutarnjeg napitka, koji je po svemu sudeći zeleni smuti za detoksikaciju. Ova kombinacija je idealna za izbacivanje viška vode, ubrzavanje metabolizma i jačanje imuniteta, što je pevačici neophodno s obzirom na naporan tempo nastupa.

Evo šta se nalazi u "eliksiru" Teodore Džehverović i zašto "radi":

• Celer: Ključan za hidrataciju. Bogat je elektrolitima, pomaže varenju i drastično smanjuje nadutost, što je tajna njenog ravnog stomaka.

• Đumbir: Poznat kao "ubica" masti. Ubrzava metabolizam, smanjuje upale u telu, a odličan je i za varenje i imunitet.

• Limun: Riznica vitamina C. Jača imunitet, pomaže detoksikaciju jetre i balansira pH vrednost organizma.

• Kivi: Osim vitamina C, bogat je vlaknima koja su presudna za dobru probavu i blistavu kožu.

• Kajenska paprika: Tajni sastojak za mršavljenje – podiže telesnu temperaturu, poboljšava cirkulaciju i ubrzava sagorevanje masti.

• Kurkuma: Jedan od najjačih prirodnih antioksidanasa, smanjuje upale i štiti ceo organizam.

• Biber: Obavezan dodatak uz kurkumu jer poboljšava njenu apsorpciju i dodatno stimuliše varenje.

