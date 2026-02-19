AKTUELNO

Nada Topčagić ima pet kuća na svoje ime, a skuplja stvari po ulici: Nije me sramota

Izvor: pink.rs/blic.rs, Foto: Pink.rs/A. Anđić ||

Pevačica Nada Topčagić kaže da je uvek skupljala stvari ako valjaju na ulici ili pored kontejnera, te ih je nosila kući ako su mogle da se iskoriste.

Pevačica je naime, kroz karijeru zaradila mnogo novca, te ima pet kuća na svoje ime, a ne krije da je njen raj na planini, koji je sebi sada skroz sredila po meri.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Inače sam uvek dobro zarađivala, ali se nikad nisam razbacivala. Nije me sramota toga - objasnila je Nada.

Inače, pevačica kaže da je uvek bila široka srca, te je hranila često napuštene pse.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stalno ostavljam kučićima hranu po ulici, uvek vičem Zlatku da stane kolima na Zlatiboru da iznesem to što imam. Uvek mi se nešto lepo desi u životu. Nikome ne mislim zlo, moraš biti dobar čovek. Inače, otišla sam iz grada jer mi mnogo više prija priroda sada. Na planini imam sve što mi treba, a ponosna sam na to što pravim domaću hranu. Pre su se svi smejali, a sad pitaju jel ima domaće kod Nade - objasnila je iskreno folkerka.

Autor: D. T.

