I meni se isto desilo: Pevačica pružila podršku Milici Todorović nakon što je rodila dete oženjenom čoveku

Milica Todorović se porodila 3. februara i dobila sina Bogdana, a onda se našla u centru skandala kada se otkrilo da je otac deteta zapravo oženjen. Njenu ljubavnu priču komentarišu mnogi, a posebnu podršku ima od kolega.

Romana Panić se osvrnula na ljubavnu situaciju Milice Todorović i rekla kako je planirala da joj pruži veliku podršku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Htela sam da napišem ispod komentar, da pružim podršku jer se i meni to desilo. Nije mi uspelo da se ostvarim ni kao majka ni kao supruga. Htela sam da joj kažem da se ne obazire. Znam da je to lako reći, ali je to nemoguće da čovek ostaje hladan na to. Najbitnije je da se ona u ovom ludom vremenu ostvarila kao majka i vreme će da pokaže to. Neka uživa u toj ljubavi i svemu što joj se desilo - rekla je Romana između ostalog.

Čule smo se, napisala sam joj... Andreana Čekić otkrila kako gleda na to što je Milica Todorović rodila dete oženjenom čoveku

